Почему пожилые люди чаще умирают от коронавируса
По предварительным оценкам, уровень смертности от коронавируса составляет около 2%. Первые данные из Китая показали, что средний возраст умерших составлял 75 лет.
Недавнее исследование, которое опубликовали в "Медицинском журнале Новой Англии", показывает, что средний возраст умерших – 59 лет.
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Во время первой вспышки атипичной пневмонии в 2002 уровень летальности к общему числу случаев составил 10%, но этот показатель смертности подскочил до 50 процентов у пожилых людей старше 50 лет.
Причины смерти пожилых людей от коронавируса
Они чаще страдают от хронических заболеваний, которые препятствуют способности организма справляться с болезнями и восстанавливаться после них.
У пожилых людей более слабый иммунитет / unsplash.com
"Иммунный ответ меняется в пожилом возрасте, точные механизмы пока неизвестны", – объясняет иммунолог Винеет Менахери.
Его работа по изучению коронавирусов показала, что у старых мышей на ранних стадиях заболевания наблюдается сильное воспаление, повреждение легких, которое нельзя вылечить.
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