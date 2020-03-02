Почему пожилые люди чаще умирают от коронавируса

По предварительным оценкам, уровень смертности от коронавируса составляет около 2%. Первые данные из Китая показали, что средний возраст умерших составлял 75 лет.

Недавнее исследование, которое опубликовали в "Медицинском журнале Новой Англии", показывает, что средний возраст умерших – 59 лет.

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Во время первой вспышки атипичной пневмонии в 2002 уровень летальности к общему числу случаев составил 10%, но этот показатель смертности подскочил до 50 процентов у пожилых людей старше 50 лет.

Причины смерти пожилых людей от коронавируса

Они чаще страдают от хронических заболеваний, которые препятствуют способности организма справляться с болезнями и восстанавливаться после них.



У пожилых людей более слабый иммунитет / unsplash.com

"Иммунный ответ меняется в пожилом возрасте, точные механизмы пока неизвестны", – объясняет иммунолог Винеет Менахери.

Его работа по изучению коронавирусов показала, что у старых мышей на ранних стадиях заболевания наблюдается сильное воспаление, повреждение легких, которое нельзя вылечить.

Иммунолог Винеет Менахери “Когда вы становитесь старше, легкие перестают быть эластичными и упругими, как в молодости. Это в сочетании с болезнями вызывает потерю функции дыхательных путей. Возраст и заболевания действительно повлияют на тяжесть болезни. Вам всего 40, но если есть хронические заболевания, вы тяжелее будете переносить грипп, простуду и другие заболевания”.

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