Почему препараты от COVID-19, принятые в Украине, не являются эффективными: комментарий врача

Известно, что Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19. Среди указанных препаратов – Плаквенил, партию лекарств уже распределили между областями. Впрочем главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко отметила, что даже мировой опыт доказывает: они являются либо неэффективными, либо дают совсем незначительный эффект.

Но однозначным является то, что эти препараты являются причиной серьезных осложнений. Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег".

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Людмила Антоненко отметила, что Плаквенил, согласно протоколу, врачи применяли очень избирательно, делая пациентам контрольные кардиограммы и ЭКГ. И добавила, что медики не увидели эффективности этого препарата.

"Во многом, его использование – это клиническое исследование, потому что эти препараты не имеют показаний для применения при коронавирусе", – пояснила она.

Обратите внимание. Во время видеообращения 23 апреля президент сообщил, что украинские ученые начинают клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19.

Однако Людмила Антоненко отметила, что сейчас все находится на уровне разработок, и подробности не озвучиваются. Известно только, что уже готовы тест-системы для проведения иммуноферментного анализа и выявления антител к коронавирусу. В Александровской больнице они появятся уже на этой неделе, благодаря меценатам.

Мы хотим испытать, насколько эти тест-системы украинского производства действенны. Проверим, проводя анализ тем больным, у которых был подтвержден диагноз и уже прошло достаточного времени, чтобы выработались антитела. Возможность провести иммуноферментный анализ очень важная для выявления тех, кто уже переболел. Экспресс-тесты, к сожалению, не информативны,

– объяснила врач.

По ее мнению, речь идет о разработке новых препаратов, а не об известном Протефлазиде.

Также Людмила Антоненко рассказала, что для снижения жара врачи чаще пользуются Парацетамолом. Зато Ибупрофен или другие препараты из группы нестероидных противовоспалительных не назначаются.



Отличие тестов на коронавирус / Инфографика 24 канала