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Почему препараты от COVID-19, принятые в Украине, не являются эффективными: комментарий врача

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Людмила Антоненко
Людмила Антоненко / lb.ua

Известно, что Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19. Среди указанных препаратов – Плаквенил, партию лекарств уже распределили между областями. Впрочем главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко отметила, что даже мировой опыт доказывает: они являются либо неэффективными, либо дают совсем незначительный эффект.

Но однозначным является то, что эти препараты являются причиной серьезных осложнений. Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег".

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Людмила Антоненко отметила, что Плаквенил, согласно протоколу, врачи применяли очень избирательно, делая пациентам контрольные кардиограммы и ЭКГ. И добавила, что медики не увидели эффективности этого препарата.

"Во многом, его использование – это клиническое исследование, потому что эти препараты не имеют показаний для применения при коронавирусе", – пояснила она.

Обратите внимание. Во время видеообращения 23 апреля президент сообщил, что украинские ученые начинают клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19.

Однако Людмила Антоненко отметила, что сейчас все находится на уровне разработок, и подробности не озвучиваются. Известно только, что уже готовы тест-системы для проведения иммуноферментного анализа и выявления антител к коронавирусу. В Александровской больнице они появятся уже на этой неделе, благодаря меценатам.

Мы хотим испытать, насколько эти тест-системы украинского производства действенны. Проверим, проводя анализ тем больным, у которых был подтвержден диагноз и уже прошло достаточного времени, чтобы выработались антитела. Возможность провести иммуноферментный анализ очень важная для выявления тех, кто уже переболел. Экспресс-тесты, к сожалению, не информативны,
– объяснила врач.

По ее мнению, речь идет о разработке новых препаратов, а не об известном Протефлазиде.

Также Людмила Антоненко рассказала, что для снижения жара врачи чаще пользуются Парацетамолом. Зато Ибупрофен или другие препараты из группы нестероидных противовоспалительных не назначаются.

Як відрізняються тести на коронавірус
Отличие тестов на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Васильева
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лекарства Владимир Зеленский Новости Украины Здоровье Медицина
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