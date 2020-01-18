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Почему при болезнях сердца не стоит ходить в баню

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Можно ли ходить в баню с болезнями сердца / Pixabay

Баня издавна считалась местом для "очистки" тела, и ее любители могут бесконечно рассказывать о незабываемых посиделках в предбаннике.

О влиянии бани на сердце рассказала врач кардиолог Татьяна Дериенко.

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Сильнее всего баня влияет на сердечно-сосудистую систему. Ведь благодаря перепаду температур она способна улучшить кровоток.

Жара способствует расширению мелких кровеносных сосудов (капилляров) и заставляет функционировать даже те сосуды, которые ранее были пусты. Зато контраст температур при прыжке в бассейн способствует их сужению.

Впрочем, после выхода из бассейна сосуды человека снова расширяются, после чего отдают избыточное тепло. Из-за влияния на сосуды посещать баню можно не всем, поэтому существуют абсолютные и относительные противопоказания для посещения бань.

Относительные противопоказания к посещению бани и сауны:

  • Гипертоническая болезнь первой и второй стадий при систолическом давлении в покое не выше 200 мм рт. ст.;
  • Сердечная недостаточность;
  • Компенсированный гипертиреоз;

Абсолютные противопоказания к посещению бани:

  • Острый инфаркт миокарда (после приступа прошло менее полугода);
  • Третья стадия гипертонической болезни;
  • Гипертиреоз с "верхним" давлением в покое свыше 200 мм рт. ст.;
  • Нарушение свертываемости крови;
  • Тромбофлебит с венозной недостаточностью;
  • Кардиомиопатия;
  • Резкое снижение массы тела;

Помните, что резкая смена температур категорически не рекомендуется людям с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно гипертонией. Выйдя из парной, от прыжка в бассейн, прорубь или снежный сугроб лучше отказаться. Отличный вариант – принятие воздушных ванн при умеренной температуре воздуха или теплый душ с постепенным переходом на воду комнатной температуры.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
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