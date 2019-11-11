Почему причастие, целование икон и крестов в церкви могут быть опасным

Религиозные обряды для многих людей являются неотъемлемой частью жизни. Но большинство из них не знают, какие инфекционные опасности это может иметь.

Какие заболевания можно подхватить в церкви для Здоровья 24 рассказали хирург Евгений Кислица и микробиолог Елена Ливинская.

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Какими болезнями можно заболеть в церкви?

Посуда, из которой причащаются, одна для всех – прихожане едят/пьют из нее по очереди. В этом случае достаточно одного больного инфекционным заболеванием, или носителя возбудителей болезни чтобы заразить других прихожан.

Хирург Евгений Кислица “При пользовании общей посудой возможна передача вирусных, бактериальных инфекций и гельминтов (глистов). Также возможна ситуация, когда посуда контактировала с загрязненными руками священнослужителя или других лиц, работающих в церкви. Тогда возбудители болезней, которые находились на руках легко окажутся на посуде”. Причастие Во время причастия можно заразиться, если слюна больного или носителя инфекции попадает в ротовую полость здорового человека. Таким путем может передаться любое инфекционное заболевание, независимо от природы его возбудителя (вирус, бактерия или гельминт). Например, таким образом может передаваться герпесвирус 1 типа (тот, что возникает на губах в виде пузырьков), стафилококковыми инфекциями, эшерихиозом (возбудитель кишечная палочка), энтеровирусными болезнями (ряд инфекционных болезней, вызванных энтеровирусами, характеризуется высокой заразностью и выраженной клиникой желудочно-кишечных расстройств), шигеллезом, лямблиозом. Также возможно заражение аскаридами (гельминты, вызывающие аскаридоз). Заражение возможно из-за особенностей цикла размножения гельминта, когда личинки того перемешаются из легких к пищеводу и могут оказываться в слюне).

В церкви можно подхватить множество опасных болезней Также вероятность заразиться гриппом или другими ОРВИ, поскольку их возбудители передаются со слюной. Также можно заразиться бронхитом или даже пневмонией, однако вероятность этого значительно ниже, чем в случае с гриппом или ОРВИ. В случае, когда посуда контактировала с загрязненными руками, возможно заражение вышеперечисленными болезнями + аскаридозом и даже гепатитом А. Читайте также: Какую опасность таят наши ногти Целование крестов и икон Также эти болезни могут передаться и при целовании церковных атрибутов, поскольку икону или крест не только целуют (остатки слюны выступают как вместилище возбудителей заболевания) но и прикасаются руками.

Хирург Евгений Кислица “Когда в слюне есть кровь и она попала в рот человека, у которого есть открытые язвы или другие повреждения слизистой оболочки рта, гортани или пищевода, возможно заражение гепатитами или ВИЧ-инфекцией. Но такая вероятность крайне мала. Также при целовании икон или крестов можно заразиться туберкулезом, если до этого к ним прикладывалось лицо с открытой формой болезни. Но заражение возможно, когда у человека ослаблен иммунитет.”

Целование рук

Относительно обычая целовать руку священнику, возможно заражение всеми перечисленными заболеваниями. Наибольшая вероятность теми, что передаются через слюну, кровь или грязные руки.

Риски передачи инфекции при питье вина из общей чаши зависят от количества людей и их состояния здоровья, содержания спирта в вине, иммунного состояния людей.



В церкви лучше ничего не целовать

Что делать, чтобы не заболеть?

Лучший способ обезопасить себя – не целовать иконы, кресты и не причащаться. Если это невозможно, можно воспользоваться такими советами медков:

1. В случае с иконами, крестами: обрабатывать место, которое будете целовать, спиртом или другим антисептиком.

2. Пить вино из собственной посуды. В случае с причащением – съесть кусочек с того края, к которому не прикасался священник.

Микробиолог Елена Ливинская “С точки зрения микробиологии, лучше нигде ничего не целовать. Особенно учитывая то, что в церковь часто приходят больные, чтобы исцелиться. Иногда практикуется вытирание полотняной тканью после каждого участника, это немного уменьшает риски. Исследователи, изучавшие этот вопрос, указывают на необходимость использования индивидуальной посуды. Серебро не успевает осуществлять антибактериальное действие при таких условиях, потому что время взаимодействия очень мало ” .

Для церковнослужителей:

1. Использовать одноразовую посуду для каждого прихожанина, или разливать вино и давать пищу в собственную посуду.

2. Священнослужителям надо тщательно мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами/антисептиками перед тем, как контактировать с пищей.

3. Периодическая обработка крестов, икон антисептиком.

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