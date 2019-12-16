Почему профилактическая госпитализация, чтобы "прокапаться" – бред
В большинстве случаев людям не нужно "капаться" и ложиться в больницу для профилактики. Госпитализация нужна только в острый период заболевания.
Действительно, есть заболевания, которые должны лечиться в стационаре, например, инсульт. Но значительная часть из тех, кто ложится в больницу, не требует госпитализации, рассказала невролог Елена Гайворонская.
Также по теме: Мифы о массаже и когда его делать нельзя
Почему госпитализации стоит избегать?
В больницах всегда присутствует агрессивная микрофлора, которая устойчива к антибиотикам. Пациент с хроническими заболеваниями – это пациент, которы менее устойчив к воздействию инфекций. Агрессивная бактерия на ослабленный иммунитет – идеальное сочетание.
Одним из показателей эффективности работы здравоохранения в мире – число госпитализаций. Чем меньше тем лучше. А одним из показателей эффективности стационарного лечения является продолжительность госпитализации – тоже чем меньше, тем лучше.
Украинцы слишком часто госпитализируются \ unsplash.com
Поэтому во всем мире пытаются сократить количество дней госпитализации. Сейчас после многих операций выписывают в этот же день или в ближайшие несколько дней. После химиетерапии рака сразу же отправляют домой.
В каких случаях зря госпитализируют?
Неправильный диагноз
Под маской вегето-сосудистой дистонии и остеохондроза скрываются другие диагнозы, например, мигрень. Лечить мигрень капельницами 2 раза в год – абсурд.
Несовершенство системы
Есть план госпитализации, если его не выполнить, можно лишиться премии и даже работы. Также некоторые комиссии для выдачи инвалидности требуют периодические госпитализации.
Иллюзия эффективности
Я сейчас подлечусь в больнице, это поможет прочистить сосуды, избежать инсульта и инфаркта, нет, это так не работает. Забота о сосудах – коррекция давления, глюкозы, холестерина, нормализация веса, физическая активность.
Тревожные, депрессивные и другие расстройства
К психиатру я не пойду, я же не псих, поэтому лучше "прокапаться". НЕТ! Эффекта плацебо хватит на 3 месяца, и так 2 раза в год, весной и летом. Замкнутый круг.
Неготовность нести ответственность за своё здоровье
Снижение лишнего веса, физическая активность, рациональное питание, отказ от курения, гигиена сна, режим дня, поиск возможности для работы с психотерапевтом – это сложно. Но это все прямые задачи пациента. Не перекладывайте ответственность на врача.
Обычно пациентам неприятны разговоры о том, что не в больнице лежать надо, а сходить к психиатру или похудеть, и врач, который озвучил это вслух, рискует получить жалобу.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.