Почему профилактическая госпитализация, чтобы "прокапаться" – бред

В большинстве случаев людям не нужно "капаться" и ложиться в больницу для профилактики. Госпитализация нужна только в острый период заболевания.

Действительно, есть заболевания, которые должны лечиться в стационаре, например, инсульт. Но значительная часть из тех, кто ложится в больницу, не требует госпитализации, рассказала невролог Елена Гайворонская.

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Почему госпитализации стоит избегать?

В больницах всегда присутствует агрессивная микрофлора, которая устойчива к антибиотикам. Пациент с хроническими заболеваниями – это пациент, которы менее устойчив к воздействию инфекций. Агрессивная бактерия на ослабленный иммунитет – идеальное сочетание.

Одним из показателей эффективности работы здравоохранения в мире – число госпитализаций. Чем меньше тем лучше. А одним из показателей эффективности стационарного лечения является продолжительность госпитализации – тоже чем меньше, тем лучше.



Украинцы слишком часто госпитализируются \ unsplash.com

Поэтому во всем мире пытаются сократить количество дней госпитализации. Сейчас после многих операций выписывают в этот же день или в ближайшие несколько дней. После химиетерапии рака сразу же отправляют домой.

В каких случаях зря госпитализируют?

Неправильный диагноз

Под маской вегето-сосудистой дистонии и остеохондроза скрываются другие диагнозы, например, мигрень. Лечить мигрень капельницами 2 раза в год – абсурд.

Несовершенство системы

Есть план госпитализации, если его не выполнить, можно лишиться премии и даже работы. Также некоторые комиссии для выдачи инвалидности требуют периодические госпитализации.

Иллюзия эффективности

Я сейчас подлечусь в больнице, это поможет прочистить сосуды, избежать инсульта и инфаркта, нет, это так не работает. Забота о сосудах – коррекция давления, глюкозы, холестерина, нормализация веса, физическая активность.

Тревожные, депрессивные и другие расстройства

К психиатру я не пойду, я же не псих, поэтому лучше "прокапаться". НЕТ! Эффекта плацебо хватит на 3 месяца, и так 2 раза в год, весной и летом. Замкнутый круг.

Неготовность нести ответственность за своё здоровье

Снижение лишнего веса, физическая активность, рациональное питание, отказ от курения, гигиена сна, режим дня, поиск возможности для работы с психотерапевтом – это сложно. Но это все прямые задачи пациента. Не перекладывайте ответственность на врача.

Обычно пациентам неприятны разговоры о том, что не в больнице лежать надо, а сходить к психиатру или похудеть, и врач, который озвучил это вслух, рискует получить жалобу.

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