Почему пропадает секс в отношениях и как его вернуть

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Наладить сексуальную жизнь
Наладить сексуальную жизнь / unsplash.com

На сексуальную активность ожидаемо влияют возраст партнеров, состояние здоровья и этап отношений – влюбленные неразлучны от полу года до года.

Чтобы это выяснить, канадские психологи провели опрос среди 117 гетеросексуальных пар. Супругов, которые много лет жили в браке, попросили отдельно рассказать о разногласиях в сексе. И мужчины, и женщины были разочарованы интимной жизнью по одной причине – из-за несовпадения сексуального темперамента.

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У всех разное либидо, и частоту сексуальных контактов определяют не нормы ВОЗ, а преимущества партнеров. Но средние цифры все же известны. Секс-колумнист Майкл Кастлмен приводит данные из наиболее цитируемых исследований: пары до 45 лет занимаются сексом в среднем раз в неделю, а супруги чуть постарше – два-три раза в месяц. Это показал опрос среди 6785 женатых американцев.

Еще одним фактором оказалась образование: реже других сексом занимались те, кто не окончил школу, а чаще – люди с высшим образованием. Обладатели ученых степеней уделяли сексу меньше времени.

Більшість пар займаються сексом один раз на тиждень

Большинство пар занимаются сексом один раз в неделю

В гражданском браке партнеры занимались сексом чаще, чем в официальном. Беременность и воспитание детей радикально не изменили интимную жизнь супругов. Лишь 20% случаев, когда сексуальная активность в паре уменьшается или увеличивается, объясняются этими факторами, другие 80% обусловлены индивидуальными особенностями.

В трети случаев, когда пары обращаются к сексологу из-за несовпадения либидо, женщины хотят секса больше мужчин. В нагрузку к разладу в отношениях они испытывают дискомфорт, ведь это якобы "неправильно".

В такой ситуации есть три выхода:

1. разорвать отношения;

2. жить как раньше (вероятно, что более страстный партнер начнет изменять);

3. постараться прийти к компромиссу. Конечно, "среднее арифметическое" между вашими желаниями не приведет к идиллии, но снизит уровень недовольства друг другом. Через несколько месяцев можно вернуться к переговорам.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
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