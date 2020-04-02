Почему работают продуктовые рынки во время карантина: пояснение Минздрава
Рынки могут открыть местные органы власти, если у населения нет возможности покупать продукты в других местах.
Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам, Министерство здравоохранения не открывало рынки.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко
“Постановлением главного санитарного врача четко прописаны требования, когда органы местного самоуправления могут открыть рынок. Это только в том случае, если других возможностей покупать продукты у населения нет. Это не призыв открывать рынки, это возможность дать доступ людям к пищевым продуктам в период карантина”.
Он призвал не злоупотреблять и выполнять все требования карантина и в случае, если рынок открыт, то необходимо придерживаться правил, которые прописаны в постановлении главного государственного врача.
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