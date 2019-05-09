Почему ребенок плохо спит ночью

У детей школьного возраста недостаток сна прогрессирует с развитием современных технологий. У 72% детей в возрасте от 6 до 17 лет во время сна рядом находится включенное устройство – таковы результаты обследования Национального фондом сна в США.

Дети с включенными электронными устройствами спят ночью в среднем меньше примерно на час, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Что делать родителям?

Выработайте вечернюю рутинную процедуру – прием ванны, чтение книги или прослушивание спокойной музыки. Эти занятия помогут вашему ребенку расслабиться перед сном.

Выключайте электронику. За час до сна должен быть установлен режим без электроники. Исследования показывают, что засыпанию и поддержке сна мешает электроника с подсветкой (планшеты, смартфоны и видеоигры). Выделите в доме место для подзарядки электронных устройств и пусть ваши дети за час до сна ставят их на подзарядку.

Не используйте мобильные устройства в комнате, где спит маленький ребенок: резкая вспышка света ночью от телефона (даже если просто хочется проверить время) может прервать цикл сна. Лучше поставить обычный будильник.

Если ребенок не хочет выключать устройство, попробуйте с ним договориться, в крайнем случае, вы всегда можете воспользоваться режимом родительского контроля.

Уменьшайте длительность применения устройств не резко, а от 30 минут и больше в неделю, пока вы не достигнете своей цели — увеличение продолжительности и улучшение качества сна ребенка.



Детям необходима физическая активность

Главное правило – попробуйте уменьшить "развлечения" (серфинг ленты, просмотр ненужного контента, игры) до 60-120 минут в день. Позаботьтесь о том, что на каждые 30 минут сидения за электронным устройством приходилось 30 минут минимальной физической активности. И, конечно, родители сами должны подавать соответствующий пример.

Важно: продолжительность сна с возрастом меняется от индивидуальных потребностей. У новорожденных – 14-17 часов в день; у детей дошкольного возраста – 10-13 часов; у детей школьного возраста – минимум 9-11 часов; у взрослых (включая пожилых) – 6-8 часов в день.

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