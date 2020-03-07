Почему рукопожатие при обращении и приветствии опасно

Из-за вспышки коронавируса в мире медики в очередной раз напоминают о важности тщательно следить за чистотой рук. Однако вряд ли человек задумывается о том, какими вирусами он может заразиться, когда при приветствии с другим человеком подает свою руку.

Рукопожатие передает различные возбудители болезней и таким образом влияет на их распространение. Об этом заявила бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун.

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Кроме коронавируса, после рукопожатия можно заболеть гриппом, кишечными инфекциями, гепатитом А, паразитами и множеством других болезней.

Так устроен мир — мы не можем стерилизовать все поверхности вокруг. Поэтому, когда мы касаемся чего-то или кого-то, возбудители болезней непременно попадают на наши руки. А потом, если вы случайно коснетесь глаз или рта, они попадут в ваш организм и могут спровоцировать болезнь,

– объяснила Супрун.



Рукопожатие передает различные возбудители болезней / Unsplash

Как безопасно здороваться с другими людьми?

Кулак об кулак

В 2009 году, во время распространения гриппа H1N1, декан медицины канадского университета Калгари, предложил заменить рукопожатие на более безопасное приветствие – кулак об кулак. Это уменьшает количество передачи патогенов.