Почему рукопожатие при обращении и приветствии опасно
Из-за вспышки коронавируса в мире медики в очередной раз напоминают о важности тщательно следить за чистотой рук. Однако вряд ли человек задумывается о том, какими вирусами он может заразиться, когда при приветствии с другим человеком подает свою руку.
Рукопожатие передает различные возбудители болезней и таким образом влияет на их распространение. Об этом заявила бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун.
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Кроме коронавируса, после рукопожатия можно заболеть гриппом, кишечными инфекциями, гепатитом А, паразитами и множеством других болезней.
Так устроен мир — мы не можем стерилизовать все поверхности вокруг. Поэтому, когда мы касаемся чего-то или кого-то, возбудители болезней непременно попадают на наши руки. А потом, если вы случайно коснетесь глаз или рта, они попадут в ваш организм и могут спровоцировать болезнь,
– объяснила Супрун.
Рукопожатие передает различные возбудители болезней / Unsplash
Как безопасно здороваться с другими людьми?
Кулак об кулак
В 2009 году, во время распространения гриппа H1N1, декан медицины канадского университета Калгари, предложил заменить рукопожатие на более безопасное приветствие – кулак об кулак. Это уменьшает количество передачи патогенов.
"Кулак об кулак" является безопасным способом приветствия
Ранее британские исследователи сравнили, сколько бактерий могут передавать разные способы контактных приветствий: рукопожатие , "дай пять" и кулаки.
Рукопожатие оказалось крупнейшим распространителем патогенов. Чем крепче и дольше жали руку, тем больше их передавалось. Приветствие "пятеркой" заняло второе место по безопасности. Наименее опасным способом поздравления в исследовании стал кулак – им передалось почти в 10 раз меньше бактерий.
"Но зачем вообще подвергать себя и других опасности, если можно обойтись вообще без прикосновений ладонями... И никто не отменял возможность просто поднять ладонь вверх и приветливо улыбнуться... Надеюсь, что о приветственных поцелуах в щечку уже не надо отдельно предупреждать. Оставьте эту привилегию только для самых близких", – добавила Супрун.
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