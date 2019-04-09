Почему с возрастом ухудшается память и как с этим бороться

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Как улучшить работу мозга
Как улучшить работу мозга / pixabay.com

Память ухудшается с возрастом из-за десинхронизации некоторых участков мозга. Этот процесс можно остановить с помощью стимуляции постоянным током.

Чтобы проверить синхронность активности участков мозга, исследователи регистрируют электрическую активность в определенном диапазоне, говорится в результатх исследования Бостонского университета.

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Например, при использовании рабочей памяти активность теменной зоны в гамма-диапазоне (от 25 Герц) синхронизируется с активностью в тета-диапазоне (от 4 до 8 Герц) так, что амплитуда гамма-ритмов подстраивается под фазу тета-ритмов.

Ученые пригласили поучаствовать в эксперименте 42 добровольцев от 20 до 25 лет и еще 42 испытуемых от 60 до 76 лет. Участникам показывали картинки в течение нескольких миллисекунд, после чего делали паузу от трех секунд и еще раз показывали изображение. Подопытным надо было найти различия между картинками.

via GIPHY

Молодые люди оценивали картинки быстрее и правильнее, чем участники в возрасте. Затем ученые использовали микрополяризацию (стимуляцию постоянным током), чтобы улучшить рабочую память пожилых участников эксперимента.

Эффект от стимуляции длился несколько минут после ее окончания, но исследователям не удалось "омолодить" память на долгий срок. Исследование показало, что одним из биомаркеров когнитивного спада в пожилом возрасте может быть потеря синхронизации мозговой активности префронтальной коры и в височных долях. Хорошая новость в том, что этот процесс не является необратимым.

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Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Здоровая жизнь исследования Мозг
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