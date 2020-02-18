Почему секс втроем не всем подходит: ответ специалистов

Несмотря на то, что секс втроем – популярная сексуальная фантазия, специалисты отмечают, что она подходит не всем. Более того, у людей часто слишком упрощенное представление о том, как должна происходить эта связь.

Исследователи опросили 4175 человек в возрасте от 18 до 87, и 95% мужчин и 87% женщин признались, что фантазируют о сексе втроем, пишет The Guardian.

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Результаты исследования, проведенного в 2017 году, показали, что 18% мужчин и 10% женщин имели такой опыт.

Почему люди фантазируют о сексе втроем

Интересно, что в основном о сексе втроем фантазируют не в юности, а в пределах 40-60 лет. Как объясняют специалисты, причина в том, что большинство этих людей уже длительное время находится в длительных моногамных отношениях. Впрочем, большая часть не имеет сценария в голове о том, каково это – наслаждаться втроем.

Это только в голове все так идеально, якобы третий партнер создан для дополнительного удовольствия. Впрочем, реальный сценарий не такой, ведь на самом деле сложно выходить за рамки устоявшегося гендерного состава до формата ЖМЖ или МЖМ.

Исследователь Райан Скоутс отметил, что часто мотивы поиска дополнительного партнера перерастают в нечто большее, чем просто поиск новых впечатлений.

Распространенные мотивы для поиска дополнительного партнера

Поиск новых ощущений;

Стремление выполнить пункт из списка "сексуальных желаний";

Компенсация измены партнера;

Некоторые участники исследования поделились, что шли на это только для удовлетворения желаний партнера или обеспечения определенного рычага управления в отношениях;

Некоторые партнеры просто не могут отказать другим.

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