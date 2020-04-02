Почему Швеция не вводит карантин: объяснение властей

Пока в Украине хотят запретить даже прогулки в парках и пребывание на улице без масок, в Швеции все совсем иначе. Их власти считают, что не вправе ограничивать личные свободы граждан.

Шведы радуются весне, гуляют по улицам, посещают кафе и рестораны, торговые центры и парки, пишет Daily Mail.

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На переполненных улицах Стокгольма не заметить ни одного человека в медицинской маске или респираторе, хотя реклама на билбордах и экранах призывает быть осторожными.

Почему шведы не паникуют из-за COVID-19?

В Швеции доверие к правительству и традиция не паниковать развиты на достаточно высоком уровне, и это работает. А держать дистанцию ​​и не подходить ближе, чем на метр к незнакомцам – это вообще часть ДНК шведов.



Шведы живут почти обычной жизнью / forbes.com

Оказавшись в Швеции, можно легко забыть о COVID-19, от которого к настоящему времени умерли 239 шведов. Правительство страны ввело единственное ограничение на собрание граждан больше 50 человек.

Швеция демонстрирует свой особый подход, отказываясь держать людей в домах. Но уровень заболеваемости в этой стране не является низким. В соседней Норвегии, где население гораздо меньше, количество больных отличается меньше, чем на 100, хотя карантинные меры там внедрили (4 947 в Швеции, 4 876 в Норвегии).

Различные эксперты постоянно кричат, что такое бездействие – рецепт катастрофы. Но шведские власти утверждают, что никакого всплеска смертности выше обычных показателей в стране нет. Так, здесь умирают люди от коронавируса, но и от других болезней тоже.

Экономический кризис

Несмотря на то, что все работает, из-за спада туристического потока в Швеции обанкротилось рекордное количество гостиниц и ресторанов – на 123% больше, чем за март прошлого года.



Власти не хотят нарушать свободы граждан / bloomberg.com

Следующими на очереди могут стать банки и строительные фирмы. Крупнейший авиаперевозчик страны Scandinavian Airlines остановил большинство рейсов и отправил в отпуска 90% сотрудников. К слову, бортпроводников временно привлекают в качестве вспомогательного персонала в медицинские центры.

При этом не стоит думать, что шведские власти кормят местных розовыми рассказами вроде "какой там вирус". Они просто готовы к эпидемии и понимают, что их медицинская система справится. Если что-то пойдет вне плана, то будут жестокие методы.

Швеция отказывается уничтожать собственную экономику и нарушать свободы своих граждан.

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