24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Почему Швеция не вводит карантин: объяснение властей

- Читати новину українською
Коронавирус в Швеции / standard.co.uk

Пока в Украине хотят запретить даже прогулки в парках и пребывание на улице без масок, в Швеции все совсем иначе. Их власти считают, что не вправе ограничивать личные свободы граждан.

Шведы радуются весне, гуляют по улицам, посещают кафе и рестораны, торговые центры и парки, пишет Daily Mail.

Также по теме: Нашли слабое место коронавируса – все дело в шипах

На переполненных улицах Стокгольма не заметить ни одного человека в медицинской маске или респираторе, хотя реклама на билбордах и экранах призывает быть осторожными.

Почему шведы не паникуют из-за COVID-19?

В Швеции доверие к правительству и традиция не паниковать развиты на достаточно высоком уровне, и это работает. А держать дистанцию ​​и не подходить ближе, чем на метр к незнакомцам – это вообще часть ДНК шведов.


Шведы живут почти обычной жизнью / forbes.com

Оказавшись в Швеции, можно легко забыть о COVID-19, от которого к настоящему времени умерли 239 шведов. Правительство страны ввело единственное ограничение на собрание граждан больше 50 человек.

Швеция демонстрирует свой особый подход, отказываясь держать людей в домах. Но уровень заболеваемости в этой стране не является низким. В соседней Норвегии, где население гораздо меньше, количество больных отличается меньше, чем на 100, хотя карантинные меры там внедрили (4 947 в Швеции, 4 876 в Норвегии).

Различные эксперты постоянно кричат, что такое бездействие – рецепт катастрофы. Но шведские власти утверждают, что никакого всплеска смертности выше обычных показателей в стране нет. Так, здесь умирают люди от коронавируса, но и от других болезней тоже.

Экономический кризис

Несмотря на то, что все работает, из-за спада туристического потока в Швеции обанкротилось рекордное количество гостиниц и ресторанов – на 123% больше, чем за март прошлого года.


Власти не хотят нарушать свободы граждан / bloomberg.com

Следующими на очереди могут стать банки и строительные фирмы. Крупнейший авиаперевозчик страны Scandinavian Airlines остановил большинство рейсов и отправил в отпуска 90% сотрудников. К слову, бортпроводников временно привлекают в качестве вспомогательного персонала в медицинские центры.

При этом не стоит думать, что шведские власти кормят местных розовыми рассказами вроде "какой там вирус". Они просто готовы к эпидемии и понимают, что их медицинская система справится. Если что-то пойдет вне плана, то будут жестокие методы.

Швеция отказывается уничтожать собственную экономику и нарушать свободы своих граждан.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Швеция Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:45 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
Статті 19770
сегодня , 12:10 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Традиції 62308
сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 204727
сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
Лікування 140733
сегодня , 13:50 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 35369
сегодня , 10:25 В Китае снова зафиксировали вспышку коронавируса: 1 600 случаев за сутки
Лікування 31587
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев
Новини України 25945
сегодня , 08:08 Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий
Новини України 15741
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук