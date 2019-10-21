Почему случаются выкидыши

Основная причина выкидышей – генетические аномалии, которые могут быть унаследованы, а могут возникать спонтанно.

Несмотря на то, что продолжительность жизни и ее качество за последние сто лет серьезно улучшились, возраст остается важным фактором риска. Новые яйцеклетки со временем не появляются, а генетические "поломки" накапливаются.

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Реже всего беременность прерывается в 20-30 лет, до тридцати пяти лет риск выкидыша достигает 20%, а после сорока пяти речь идет уже о 80% рисках. Хотя есть и другие причины, более чем в 80% случаев прерывание беременности на очень ранних сроках (до 6 недель) – это генетическая проблема. На эту причину нельзя повлиять, поэтому во многих странах на таком сроке сохранять беременность даже не пытаются.



Гены отца тоже влияют на вероятность выкидыша

Другие причины – управляемые, по крайней мере частично. Это курение, употребление алкоголя (даже в умеренных количествах) и наркотиков, серьезные сопутствующие заболевания (ожирение, неконтролируемый сахарный диабет) и некоторые лекарства для их лечения (вроде цитостатиков, ретиноидов или глюкокортикоидов).

Здоровье биологического отца тоже может играть роль – ведь он дает половину генетического материала плода. Если мужчина нездоровый или практикует вредные привычки, то риск несовместимых с жизнью мутаций выше. Поэтому главная доказательная рекомендация при планировании беременности – вести здоровый образ жизни, начиная за три месяца до зачатия.

Инфекции могут играть роль в невынашивании плода, хотя и не столь большую, как принято считать: выносить и родить ребенка могут, например, женщины с ВИЧ-инфекцией или хламидиозом.

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