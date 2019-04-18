Почему снятся ужасы ночью

Ничто так не портит сон, как ночные кошмары. Ученые решили выяснить, почему так случается, и провели исследование, в котором отследили неврологическую основу плохих снов.

Исследователи сосредоточились на анализе того, какая часть мозга отвечает за генерирование чувства гнева у спящих людей, пишет журнал JNeurosci.

Читайте также: Нашли способ диагностировать депрессию по соцсетям

Эксперимент проводился в лаборатории.

Участников будили, когда они были в фазе быстрого сна, которую связывают со сновидениями.

У добровольцев, которые сообщали о чувстве гнева во время сна, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга. Это указывает на то, что именно эта часть мозга отвечает за плохие сны.

Эта область также связана с гневом и саморегулированием во время бодрствования.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.