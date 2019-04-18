Почему снятся ужасы ночью

69 Читати новину українською
Почему снятся ужасы ночью
Почему снятся ужасы ночью / powerofpositivity.com

Ничто так не портит сон, как ночные кошмары. Ученые решили выяснить, почему так случается, и провели исследование, в котором отследили неврологическую основу плохих снов.

Исследователи сосредоточились на анализе того, какая часть мозга отвечает за генерирование чувства гнева у спящих людей, пишет журнал JNeurosci.

Читайте также: Нашли способ диагностировать депрессию по соцсетям

Эксперимент проводился в лаборатории.

Участников будили, когда они были в фазе быстрого сна, которую связывают со сновидениями.

У добровольцев, которые сообщали о чувстве гнева во время сна, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга. Это указывает на то, что именно эта часть мозга отвечает за плохие сны.

via GIPHY

Эта область также связана с гневом и саморегулированием во время бодрствования.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 2 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
сегодня
24547
Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Сон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
сегодня 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 1291
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 апреля 17:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 1699
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 13758
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
11 апреля 08:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
5959
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
9 апреля 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 17614
Новости
Больше новостей
Залиште відгук