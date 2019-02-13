Почему социальные сети могут стать причиной измен и разводов

Зависимость от социальных сетей может поставить под угрозу отношения. Основная опасность в том, что с приходом технологий изменить партнеру стало легче.

В исследовании, опубликованном в журнале Social Science Computer Review, ученые разделили пары добровольцев на две группы: в первую вошли пары с серьезными намерениями по отношению друг к другу (330 человек), а во вторую – те, кто считал свои отношения интрижкой (248 человек).

Читайте также: Быть пессимистом полезно: выводы психологов

Согласно заполненным анкетам, и те и другие были довольны своими отношениями примерно одинаково. Однако у людей из второй группы в социальных сетях было гораздо больше тех, на кого можно променять партнера, причем с некоторыми такими друзьями их нынешние партнеры были знакомы.



Долгое сидение в интернете вредно для отношений / / pixabay.com

Когда исследователи спросили, есть ли среди онлайн-друзей кто-то, с кем возможны серьезные отношения, а не просто флирт, показатели в обеих группах стали примерно одинаковыми. Ученые утверждают, что знакомства в интернете представляют угрозу отношениям в независимости от степени их серьезности.

Возраст потенциальных предателей не имеет значения, заявляют исследователи. А вот степень зависимости от соцсетей важна: чем больше времени человек проводит в интернете, тем больше вероятность того, что он найдет там "запасных" партнеров.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.