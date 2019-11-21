Почему стоит бросить курить прямо сейчас: 3 веских причины

До сих пор курите? Не знаете как бросить курить? Тогда мы идем к вам! Сегодня в мире отмечают День отказа от курения. И если вы еще не уверены, что стоит отказаться от этой пагубной привычки, тогда ознакомьтесь с убедительными фактами, которые редакция "24" подготовила для вас.

Мы назовем вам три причины, почему стоит бросать курить.

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Деньги

Давно не были на море? А может мечтаете о новом смартфоне? Так вот, если вы бросите курить у вас сразу появятся на это деньги!

Если в среднем пачка сигарет стоит 25 гривен и вы выкуриваете 1 пачку в день (а это далеко не самые дорогие сигареты, и многие пачкой не ограничиваются), то за год вы буквально "сжигаете" больше 9 тысяч гривен!

А за такую сумму легко можно позволить себе отдых, даже за рубежом. Или купить неплохой смартфон. Или аж два абонемента в спортзал. Выбор – на что лучше потратить деньги – конечно, за вами: сигареты или отдых и здоровье?

Эстетика

Красиво курить или нет – вопрос спорный. Для кого-то это эстетично и красиво, для кого-то – противно. Но некоторые последствия курения никто не назовет привлекательными.

Дорогие сигареты вы будете курить или дешевые, но вам не избежать:

желтых зубов;

коричнево-желтых кончиков пальцев;

неприятного запаха волос и одежды;

несвежего дыхания;

тусклого цвета кожи и преждевременных морщин.

Стоит ли курением уничтожать свою красоту?

Здоровье

Ну и основная причина избавиться от этой пагубной привычки – конечно же здоровье! К сожалению, слишком многие болезни связаны с курением. Никто не умирает от первой затяжки, но сигареты способны медленно и уверенно убивать курильщика... Вот несколько фактов о здоровье и сигаретах.

С курением связаны более 25 болезней, которые составляют угрозу жизни В табачном дыме около 200 особо ядовитых веществ. Среди них главное место занимает никотин – сложное органическое соединение, которое является одним из сильнейших ядов. Кроме никотина, в состав табачного дыма входят многие другие органические и неорганических вещества. Среди них окись углерода (угарный газ), синильная кислота, углекислота, сероводород, эфирные масла, смола, метиловый алкоголь (древесный спирт) и другие компоненты. Вы действительно хотите это вдыхать? Курильщики чаще страдают от сердечно-сосудистых недугов. Сигареты способны провоцировать различные онкологические болезни. В общем с 1950 года из-за последствий курения умерли 62 миллиона человек! Каждые 6 секунд в мире умирает один курильщик. А каждый год – 600 тысяч пассивных курильщиков. Ученые утверждают, что в среднем курильщик теряет 14 лет жизни из-за курения.

Сжигая сигарету, курильщик поглощает примерно половину ядовитых веществ, другая же половина попадает в атмосферу. Невероятно вреден и дым, который идет с кончика сигареты. В нем свыше 2 тысяч токсичных компонентов! Люди, которые окружают курильщиков, рискуют заболеть теми же болезнями, что и курильщики...

Курить или нет, – конечно, выбор каждого. Редакция 24 Канала призывает провести День без табака по-настоящему – без сигарет!