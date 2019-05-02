Почему стоит отписаться от диетологов в соцсетях

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Чому варто відписатися від дієтологів у соцмережах
Чому варто відписатися від дієтологів у соцмережах / remakemyplate.com

Диетологом в социальных сетях может стать любой, даже без соответствующего сертификата. Причем, подписчики таких людей беспрекословно верят и слепо следуют рекомендациям.

Ученые из Университета Глазго проанализировали рекомендации британских блогеров, у которых более 80 тысяч фолловеров, и которые дают советы относительно диеты, снижения веса и тренировок, пишет EurekAlert!.

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Они тщательно проверяли сообщения девяти наиболее популярных тематических блогов с мая по июнь 2018 года. Оценивалась правдивость, предвзятость, объективность информации, а также наличие ссылок на другие ресурсы.

Также исследователи рассмотрели по 10 последних рецептов приготовления пищи, опубликованные в каждом блоге. Каждое блюдо оценивалось на предмет содержания калорий, белков, жиров, углеводов, клетчатки, сахара и соли. Эти данные сравнили с рекомендациями британских диетологов, работающих в национальной системе здравоохранения.

via GIFER

В восьми из девяти случаев советам из соцсетей, которые касаются диеты и тренировок, верить нельзя.

Чаще всего авторы представляют свои мысли как неоспоримые факты. Такие блоги могут быть опасными, поскольку аудитория у них очень широкая.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
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