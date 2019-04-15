Почему температура постоянно держится выше 37°C

Нормы температуры в разных частях тела разные. К примеру, в норме температура в ухе и анусе – 37,5°C, во рту – 37,0°C, а в паховой области – 36,6°C

То есть, нормальная температура тела у человека колеблется. Например, около 06:00 утра она минимальная, а в 16:00 приобретает максимальные значения.

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Психотерапевт Сергей Кыстенив отмечает, что хроническое (длительное) повышение температуры может возникнуть из-за термоневроза.

Это один из описаний соматических симптомов тревоги. Температура редко поднимается до 38 ° C и ее повышение идет "под руку" с тревожными мыслями, страхом, паникой.

Термоневроз возникает из-за тревоги. Тревога нужна человеку, чтобы спастись от опасности. Это эволюционный механизм, который помогает "прогреть и размять" организм, благодаря ему наши предки могли вовремя убежать от хищника. Но сегодня наша культура шагнула вперед, а функция осталась, и иногда вследствие хронического или острого стресса она дает сбой.

Тревога в прямом смысле "прогревает" организм – учащается сердцебиение и дыхание, а к мышцам приливает кровь, и они становятся горячими.

Если же вы заметили длительное повышение температуры от 37°C до 38°C, тогда стоит установить причину.

Поэтому терапевт должен исключить:

• туберкулез;

• ВИЧ;

• заболевания щитовидной железы;

• другие заболевания и расстройства.

В норме "повышение" возможно при беременности и менструации.

Если терапевт установил диагноз "термоневроз", то применение жаропонижающего не даст никакого эффекта.

Вам нужно пройти тесты на тревожность (HADS или опросник Бека).

После этого стоит обратиться к врачу-психотерапевту или к психиатру. Он проанализирует все данные, начиная с выводов терапевта до результатов ваших тестов. В конечном итоге будет выявлено наличие или отсутствие тревожного расстройства, симптомом которого может быть термоневроз.

В соответствии с этим медик назначает лечение.

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