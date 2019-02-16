Почему тошнит: врач назвала основные причины

19 Читати новину українською
Врач назвала основные причины тошноты
Врач назвала основные причины тошноты / askitis.gr

Не всегда желудочно-кишечные заболевания являются причиной тошноты, несмотря на непосредственное участие желудка.

Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра "Медикавер", кандидат медицинских наук Кристина Квит для Здоровья 24 рассказала об основных причинах тошноты.

Читайте также: Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать

Тошнота может возникать из-за:

• болезни и патологии головного мозга;
• заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);
• эндокринных нарушений – предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз;
• изменения в сердечно-сосудистой системе колебания артериального давления, артериальная гипертензия;
• физиологические процессы – беременность;


Беременность может вызвать тошноту

• прием определенных лекарственных препаратов (средства, применяемые в химиотерапии);
• пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции, вирусные заболевания и состояния, сопровождающиеся сильной интоксикацией (грипп, острые вирусные заболевания), гипертермия (высокая температура);
• аллергические состояния;
• заболевания желудка – гастрит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки), дуоденогастральный рефлюкс (заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок), несвоевременная работа желчевыводящих путей и желчного пузыря (частый выброс желчи или слишком медленный), желчнокаменная болезнь, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), гельминтоз, кишечные инфекции, пищевые отравления, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброса содержимого желудка в пищевод).

Тошнота часто сопровождается важной патологией как функциональная диспепсия.

 
Функциональная диспепсия – что это?
Это состояние, когда нет ни одной анатомической или органической патологии, однако работа желудочно-кишечного тракта нарушена на уровне физиологии. То есть разбалансировка в импульсах, которые поступают от желудка без важной на то причины, что сопровождается симптоматикой тошноты.

Тошнота возникает из-за желания организма избавиться от чего-то, что является для него агрессивным, к примеру, при дуоденогастральном рефлюксе в желудок попадает желчь, а она является агрессором именно для него, следовательно, ее попадание не предусмотрено физиологически.

 
Врач-гастроэнтеролог К ристина Квит
“Желудок пытается подать сигнал, что от нее (агрессивной пищи – 24) нужно освободиться, что ощущается как тошнота. При многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта нет непосредственного влияния фактора на слизистую желудка, как например, при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях, когда возбудитель циркулирует в крови, однако, тошнота также возникает, поскольку это состояние интоксикации идентифицируется, как необходимость выбросить угрозу и реализуется через приступы тошноты или рвоты”.

При таких заболеваниях, как желчнокаменная болезнь, гепатиты и дисфункции желчевыделительных путей тошнота может возникать из-за застоя в области двенадцатиперстной кишки с последующим периодическим забросом содержимого в желудок.

Нудота: основні причини
Тошнота: основные причины

Все потому, что часто эти болезни вызывают несварение определенных компонентов пищи – жиров, что вызывает процесс застоя на уровне, где эти компоненты должны перевариваться. В этом случае тошнота – это прямой признак разбалансировки тонуса, поскольку процесс пищеварения останавливается, что провоцирует усиление импульсов в этом участке для ускорения эвакуации пищи и, как следствие, дисбаланс между желудком и двенадцатиперстной кишкой, что ощущается как тошнота.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Они решили устроить скандал: Лавров нагло обвинил Украину в "керченских провокациях"
сегодня
367
Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
22764
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 214
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 400
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 376
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 2156
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1769
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук