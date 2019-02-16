Почему тошнит: врач назвала основные причины
Не всегда желудочно-кишечные заболевания являются причиной тошноты, несмотря на непосредственное участие желудка.
Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра "Медикавер", кандидат медицинских наук Кристина Квит для Здоровья 24 рассказала об основных причинах тошноты.
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Тошнота может возникать из-за:
• болезни и патологии головного мозга;
• заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);
• эндокринных нарушений – предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз;
• изменения в сердечно-сосудистой системе колебания артериального давления, артериальная гипертензия;
• физиологические процессы – беременность;
Беременность может вызвать тошноту
• прием определенных лекарственных препаратов (средства, применяемые в химиотерапии);
• пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции, вирусные заболевания и состояния, сопровождающиеся сильной интоксикацией (грипп, острые вирусные заболевания), гипертермия (высокая температура);
• аллергические состояния;
• заболевания желудка – гастрит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки), дуоденогастральный рефлюкс (заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок), несвоевременная работа желчевыводящих путей и желчного пузыря (частый выброс желчи или слишком медленный), желчнокаменная болезнь, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), гельминтоз, кишечные инфекции, пищевые отравления, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброса содержимого желудка в пищевод).
Тошнота часто сопровождается важной патологией как функциональная диспепсия.
Тошнота возникает из-за желания организма избавиться от чего-то, что является для него агрессивным, к примеру, при дуоденогастральном рефлюксе в желудок попадает желчь, а она является агрессором именно для него, следовательно, ее попадание не предусмотрено физиологически.
При таких заболеваниях, как желчнокаменная болезнь, гепатиты и дисфункции желчевыделительных путей тошнота может возникать из-за застоя в области двенадцатиперстной кишки с последующим периодическим забросом содержимого в желудок.
Тошнота: основные причины
Все потому, что часто эти болезни вызывают несварение определенных компонентов пищи – жиров, что вызывает процесс застоя на уровне, где эти компоненты должны перевариваться. В этом случае тошнота – это прямой признак разбалансировки тонуса, поскольку процесс пищеварения останавливается, что провоцирует усиление импульсов в этом участке для ускорения эвакуации пищи и, как следствие, дисбаланс между желудком и двенадцатиперстной кишкой, что ощущается как тошнота.
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