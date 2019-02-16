Почему тошнит: врач назвала основные причины

Не всегда желудочно-кишечные заболевания являются причиной тошноты, несмотря на непосредственное участие желудка.

Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра "Медикавер", кандидат медицинских наук Кристина Квит для Здоровья 24 рассказала об основных причинах тошноты.

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Тошнота может возникать из-за:

• болезни и патологии головного мозга;

• заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);

• эндокринных нарушений – предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз;

• изменения в сердечно-сосудистой системе колебания артериального давления, артериальная гипертензия;

• физиологические процессы – беременность;



Беременность может вызвать тошноту

• прием определенных лекарственных препаратов (средства, применяемые в химиотерапии);

• пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции, вирусные заболевания и состояния, сопровождающиеся сильной интоксикацией (грипп, острые вирусные заболевания), гипертермия (высокая температура);

• аллергические состояния;

• заболевания желудка – гастрит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки), дуоденогастральный рефлюкс (заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок), несвоевременная работа желчевыводящих путей и желчного пузыря (частый выброс желчи или слишком медленный), желчнокаменная болезнь, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), гельминтоз, кишечные инфекции, пищевые отравления, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброса содержимого желудка в пищевод).

Тошнота часто сопровождается важной патологией как функциональная диспепсия.

Функциональная диспепсия – что это? Это состояние, когда нет ни одной анатомической или органической патологии, однако работа желудочно-кишечного тракта нарушена на уровне физиологии. То есть разбалансировка в импульсах, которые поступают от желудка без важной на то причины, что сопровождается симптоматикой тошноты.

Тошнота возникает из-за желания организма избавиться от чего-то, что является для него агрессивным, к примеру, при дуоденогастральном рефлюксе в желудок попадает желчь, а она является агрессором именно для него, следовательно, ее попадание не предусмотрено физиологически.

Врач-гастроэнтеролог К ристина Квит “Желудок пытается подать сигнал, что от нее (агрессивной пищи – 24) нужно освободиться, что ощущается как тошнота. При многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта нет непосредственного влияния фактора на слизистую желудка, как например, при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях, когда возбудитель циркулирует в крови, однако, тошнота также возникает, поскольку это состояние интоксикации идентифицируется, как необходимость выбросить угрозу и реализуется через приступы тошноты или рвоты”.

При таких заболеваниях, как желчнокаменная болезнь, гепатиты и дисфункции желчевыделительных путей тошнота может возникать из-за застоя в области двенадцатиперстной кишки с последующим периодическим забросом содержимого в желудок.





Тошнота: основные причины

Все потому, что часто эти болезни вызывают несварение определенных компонентов пищи – жиров, что вызывает процесс застоя на уровне, где эти компоненты должны перевариваться. В этом случае тошнота – это прямой признак разбалансировки тонуса, поскольку процесс пищеварения останавливается, что провоцирует усиление импульсов в этом участке для ускорения эвакуации пищи и, как следствие, дисбаланс между желудком и двенадцатиперстной кишкой, что ощущается как тошнота.

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