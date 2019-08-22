Требуется ли натирание спиртом при высокой температуре

71 Читати новину українською
Людей нельзя растирать спиртом
Людей нельзя растирать спиртом / ldco.ru

Нет! Вероятно, из-за пресловутого понятия о том, что нормальная температура – это исключительно 36,6, попытки снизить ее часто становятся фанатичными, а в ход идут лошадиные дозы жаропонижающих или растирание водкой.

На самом деле нормальная температура тела довольно широко варьируется: при измерении в подмышке она может составлять примерно от 35,5 до 37,2 градуса. Без каких-то тревожных симптомов (например, у здоровых детей) измерять ее и вовсе не стоит.

Читайте также: Врач опровергла распространенный миф о простуде

Снижать температуру, которая не слишком высокая (до 38-38,5), тоже совершенно необязательно, если на самочувствие она не повлияла. А уж пытаться всеми средствами добиться десятой доли градуса – точно не нужно.

Если все-таки температура высокая и нужно ее снизить, в первую очередь надо раздеться и принять прохладный душ, то есть физически охладить тело.

Розтирання спиртом може призвести до алкогольного отруєння
Растерание спиртом может привести к алкогольному отравлению

Ребенка тоже можно облить душем или протереть влажным полотенцем – но вот о спиртосодержащих средствах лучше забыть, рассказала врач Юлия Ступакова.

Во-первых, из-за быстрого испарения они действительно резко охлаждают кожу, что довольно болезненно.

Во-вторых, спирт очень быстро всасывается через кожу, и может наступить алкогольная интоксикация, крайне опасная, если речь идет о маленьком ребенке.

В общем, обтирание водкой или спиртом – идеальный способ совместить неприятное с бесполезным.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Более 550 женщин стали жертвами извращенца, который снимал видео у них под юбкой: его задержали
сегодня
353
Теги: Лечение Народная медицина Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
19 августа 18:40 Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
38341
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
18 августа 13:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 121206
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 августа 16:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 38681
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
17 августа 08:43 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 816
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
12 августа 19:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 41588
Новости
Больше новостей
Залиште відгук