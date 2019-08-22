Требуется ли натирание спиртом при высокой температуре

Нет! Вероятно, из-за пресловутого понятия о том, что нормальная температура – это исключительно 36,6, попытки снизить ее часто становятся фанатичными, а в ход идут лошадиные дозы жаропонижающих или растирание водкой.

На самом деле нормальная температура тела довольно широко варьируется: при измерении в подмышке она может составлять примерно от 35,5 до 37,2 градуса. Без каких-то тревожных симптомов (например, у здоровых детей) измерять ее и вовсе не стоит.

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Снижать температуру, которая не слишком высокая (до 38-38,5), тоже совершенно необязательно, если на самочувствие она не повлияла. А уж пытаться всеми средствами добиться десятой доли градуса – точно не нужно.

Если все-таки температура высокая и нужно ее снизить, в первую очередь надо раздеться и принять прохладный душ, то есть физически охладить тело.



Растерание спиртом может привести к алкогольному отравлению

Ребенка тоже можно облить душем или протереть влажным полотенцем – но вот о спиртосодержащих средствах лучше забыть, рассказала врач Юлия Ступакова.



Во-первых, из-за быстрого испарения они действительно резко охлаждают кожу, что довольно болезненно.

Во-вторых, спирт очень быстро всасывается через кожу, и может наступить алкогольная интоксикация, крайне опасная, если речь идет о маленьком ребенке.

В общем, обтирание водкой или спиртом – идеальный способ совместить неприятное с бесполезным.

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