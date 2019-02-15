Почему у людей ухудшается память: вывод ученых

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Почему у людей ухудшается память
Почему у людей ухудшается память / unsplash.com

С возрастом у людей ухудшается память, они забывают имена, даты, события. Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса нашли причину этому. Они уверены в том, что память в среднем возрасте ухудшается из-за хронических воспалений в организме.

В эксперименте приняли участие 13 тысяч человек, пишет MedicalXpress. Он длился 20 лет.

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Перед началом исследования специалисты проанализировали образцы крови, чтобы измерить четыре биомаркера воспаления:

  1. количество белка фибриногена;
  2. число белых кровяных телец;
  3. фактора фон Виллебранда
  4. фактора свертывания крови VIII.

По этим показателям рассчитали общий уровень воспаления.

Также специалисты измерили уровень С-реактивного белка, уровень которого в крови увеличивается при наличии воспаления. Всех участников разделили на четыре группы в зависимости от общего уровня воспаления и содержания С-реактивного белка.

Ученые обнаружили, что у тех, у кого наблюдались высокие показатели воспаления, наблюдалось 8% ухудшения памяти и других мыслительных навыков.

Максимальное количество С-реактивного белка привело к 12% ухудшению когнитивных способностей. Специалисты учитывали такие факторы, как образование, заболевания сердца и высокое артериальное давление.

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Теги: Психология Здоровье
Источник: 24 Канал
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