Почему у людей ухудшается память: вывод ученых

С возрастом у людей ухудшается память, они забывают имена, даты, события. Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса нашли причину этому. Они уверены в том, что память в среднем возрасте ухудшается из-за хронических воспалений в организме.

В эксперименте приняли участие 13 тысяч человек, пишет MedicalXpress. Он длился 20 лет.

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Перед началом исследования специалисты проанализировали образцы крови, чтобы измерить четыре биомаркера воспаления:

количество белка фибриногена; число белых кровяных телец; фактора фон Виллебранда фактора свертывания крови VIII.

По этим показателям рассчитали общий уровень воспаления.

Также специалисты измерили уровень С-реактивного белка, уровень которого в крови увеличивается при наличии воспаления. Всех участников разделили на четыре группы в зависимости от общего уровня воспаления и содержания С-реактивного белка.

Ученые обнаружили, что у тех, у кого наблюдались высокие показатели воспаления, наблюдалось 8% ухудшения памяти и других мыслительных навыков.

Максимальное количество С-реактивного белка привело к 12% ухудшению когнитивных способностей. Специалисты учитывали такие факторы, как образование, заболевания сердца и высокое артериальное давление.

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