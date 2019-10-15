Почему у парней увеличивается грудь – причины гинекомастии

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Причины увеличения груди у парней
Причины увеличения груди у парней / medium.com

Аномальное увеличение молочных желез у мужчин называют гинекомастией. Иногда она может прийти с возрастом, иногда – нет.

Knife рассказывает, что "женская грудь" у мужчин – распространенное явление, которое доставляет немало дискомфорта и комплексов.

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Гинекомастия – что это?
Увеличение одной или обеих молочных желез у юношей или мужчин, что вызвано неопухолевой гиперплазией железистой ткани, иногда с гиперплазией жировой ткани.

Гинекомастия может развиваться из-за употребления определенных медикаментов, в частности антидепрессантов, Бадов или спортивного питания. К болезни может привести и стресс или нездоровый образ жизни.

Почему у парней увеличивается грудь

Часто "женская грудь" появляются у мальчиков в период гормонального формирования: в возрасте от 12 до 15 лет. Ведь, мужские и женские гормоны, андрогены и эстрогены соответственно, конкурируют между собой.
В тех случаях, когда женские гормоны преобладают, у юношей формируются пухлые соски, а иногда и грудь.

Гинекомастия является причиной психологических проблем и комплексов. Над такими ребятами часто насмехаются, они в свою очередь закрываются от мира и пытаются скрывать свой недостаток.


Одной из причин увеличения груди у ребят – является избыточный вес в подростковом возрасте

Гормональный дисбаланс

Андролог и пластический хирург Руслан Петрович отмечает, что подростковая гинекомастия, как правило, связана с отсутствием культуры питания. Провоцировать гинекомастию может джанкфуд и быстрые углеводы.

Как следствие, ребята достигают полового созревания уже с имеющимся лишним весом, как правило, на пояснице, животе и боках.

Поэтому, тестостерон, который должен строить мужское тело, частично превращается в женский гормон эстрадиол в избыточной жировой клетчатке. Именно так и возникает рост молочных желез у подростков.

Парадокс заключается в том, что рудиментарные молочные железы присутствуют как у женщин, так и мужчин, а их развитие зависит от гормонов.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Мужское здоровье
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