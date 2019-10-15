Почему у парней увеличивается грудь – причины гинекомастии
Аномальное увеличение молочных желез у мужчин называют гинекомастией. Иногда она может прийти с возрастом, иногда – нет.
Knife рассказывает, что "женская грудь" у мужчин – распространенное явление, которое доставляет немало дискомфорта и комплексов.
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Гинекомастия может развиваться из-за употребления определенных медикаментов, в частности антидепрессантов, Бадов или спортивного питания. К болезни может привести и стресс или нездоровый образ жизни.
Почему у парней увеличивается грудь
Часто "женская грудь" появляются у мальчиков в период гормонального формирования: в возрасте от 12 до 15 лет. Ведь, мужские и женские гормоны, андрогены и эстрогены соответственно, конкурируют между собой.
В тех случаях, когда женские гормоны преобладают, у юношей формируются пухлые соски, а иногда и грудь.
Гинекомастия является причиной психологических проблем и комплексов. Над такими ребятами часто насмехаются, они в свою очередь закрываются от мира и пытаются скрывать свой недостаток.
Одной из причин увеличения груди у ребят – является избыточный вес в подростковом возрасте
Гормональный дисбаланс
Андролог и пластический хирург Руслан Петрович отмечает, что подростковая гинекомастия, как правило, связана с отсутствием культуры питания. Провоцировать гинекомастию может джанкфуд и быстрые углеводы.
Как следствие, ребята достигают полового созревания уже с имеющимся лишним весом, как правило, на пояснице, животе и боках.
Поэтому, тестостерон, который должен строить мужское тело, частично превращается в женский гормон эстрадиол в избыточной жировой клетчатке. Именно так и возникает рост молочных желез у подростков.
Парадокс заключается в том, что рудиментарные молочные железы присутствуют как у женщин, так и мужчин, а их развитие зависит от гормонов.
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