Почему у женщин возникает отвращение к сексу

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Сексуальное отвращение
Сексуальное отвращение / pixabay.com

У многих женщин распространена сексуальная неудовлетворенность, что переходит в снижение желания к партнеру вплоть до отвращения.

Почему возникает?

Это возникает из-за неправильного поведения мужчины: избыточный эгоцентризм, акцент на технике, отказ от достаточной прелюдии, проблемы и конфликты, неприемлемые привычки и особенности – манера говорить, вести себя, склонность к употреблению нецензурных выражений и пренебрежение личной гигиеной, пояснил сексолог Алексей Вилков.

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Снижение сексуального желания развивается постепенно. Женщина молчит, терпит, пересиливает себя, или проводит воспитательные беседы, устраивает скандалы, ставит ультиматумы, и как финал – отказывается от близости.

via GIPHY

Чаще всего она не осознает причины, особенно если имеет заниженную самооценку и развитое чувство вины.

Как побороть отвращение к сексу?

Коррекция и выход из положения возможен только, если в этом будут участвовать оба партнера. Мужчине нелегко объяснить, что он должен, как и сложно изменить его половое поведение.

Мужчина не видит своих ошибок, даже может не замечать поведения любимой, но регулярно обижается на отказ от близости или находит ложные объяснения ситуации.

via GIPHY

Таким парам нужно сесть рядом и разобраться, поделиться наболевшим, рассказать свои переживания максимально честно и откровенно, чтобы понять, есть ли на сегодня чувство, что связывает их, готовы ли они вместе работать над собой?

 
Врач-сексолог Алексей Вилков
“Придется признать свои ошибки, перестать искать виновных, а разделить ответственность на двоих. Тогда появится перспектива. Но гораздо эффективнее вместе обратиться на консультацию к врачу-сексологу".

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: Здоров'я 24
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