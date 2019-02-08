Почему удовлетворение вызывает зависимость, а счастье – нет

Слова "удовольствие" и "счастье" близки по смыслу. Однако на химическом уровне это совершенно разные явления.

Смартфоны и индустрия развлечений приучили наш мозг к доступным удовольствиям: лайки в инстаграмме, шопинг, алкоголь, фастфуд – все это вызывает привыкание, а при отказе – "ломку", говорится в исследовании американского эндокринолога Роберта Ластига.

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Действия, стимулирующие выброс дофамина, перерастают в зависимость. А гормон счастья – серотонин, который подавляет тревожные и депрессивные мысли, влияет на 14 подтипов рецепторов, тогда как дофамин – на пять. Поэтому счастье – более сложная структура, чем удовольствие.



Почему удовольствие вызывает зависимость

В системе мотивации и поощрения дофамин незаменим, но для более длительного и глубокого переживания счастья необходим серотонин. "Это так круто, хочу еще!"/"Это здорово, и мне достаточно" – так по-разному реагирует мозг на дофамин и серотонин.

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