Почему ухудшается память: самые распространенные причины

Память может ухудшаться не только из-за старости или травмы, но и может быть симптомом различных заболеваний.

Почему возникают проблемы с памятью объяснил психотерапевт Сергей Кистенев.

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1. Забывчивость встречается при снижении функции щитовидной железы. Что делать? В таком случае нужно обязательно сдать анализ ТТГ. Выводы о функционировании щитовидной железы, сделанные только по результатам УЗИ – это грубая ошибка.

2. Беременность. "Мамнезия" знакома многим будущим мамам. Они отмечают невнимательность: не могут вспомнить, куда положили ту или иную вещь. Это нормальный физиологический процесс.

3. Депрессия. Классическая депрессивная триада включает: снижение настроения, моторной функции (двигательной) и индикаторная (замедленное мышление) заторможенность. Именно индикаторная заторможенность напоминает "снижение" памяти. Что делать? Для скрининга депрессии пройдите опрос Бека или шкалу HADS.



Беременность негативно влияет на память

4. Дефицит Витамина В12. Это частая причина ложной деменции у пожилых. С возрастом может нарушаться усвоение витамина B12, поступающего с пищей, вследствие пониженной секреции желудочного тракта. Что делать? Необходимо сдать анализ крови и проверить уровень витамина В12.

5. Нормотензивная гидроцефалия – синдром, характеризующийся нарушением памяти, нарушением ходьбы и недержанием мочи. Начинается резко и быстро прогрессирует. Что делать? При подозрении – срочная консультация нейрохирурга.

Деменция – что это? Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции возрастает с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

Почему возникает деменция:

Алкоголь. Длительное употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на мозг, а также приводит к поражению печени и возникновению печеночной энцефалопатии.

Длительное употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на мозг, а также приводит к поражению печени и возникновению печеночной энцефалопатии. Болезнь Альцгеймера. На ранней стадии симптомы деменции могут быть минимальными, но по мере того, как болезнь оказывает все большее влияние на мозг, симптомы ухудшаются. Что делать? Если пациент старше 60 лет, жалуется "на память" – нужно сделать МРТ головного мозга (особенно обратить внимание на гиппокамп).

На ранней стадии симптомы деменции могут быть минимальными, но по мере того, как болезнь оказывает все большее влияние на мозг, симптомы ухудшаются. Если пациент старше 60 лет, жалуется "на память" – нужно сделать МРТ головного мозга (особенно обратить внимание на гиппокамп). Сосудистая деменция. Нарушение памяти вызвано сосудистыми катастрофами. Они могут быть единичными и большими (инсульт) или множественными (микроинсульт). Что делать? Обязателен контроль артериального давления, профилактика и устранение факторов риска возникновения новых катастроф.

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