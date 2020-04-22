Почему Украина не имеет коллективного иммунитета к коронавирусу: объяснение Минздрава
В Украине пока не может быть коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Причины и объяснения предоставил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Об особенностях коллективного иммунитета к COVID-19 сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 22 апреля, пишет 24 Канал.
Читайте также: В Украине стартует тестирование отечественного препарата, который поможет бороться с COVID-19
Украине рано думать о коллективном иммунитете к коронавирусу
По словам Степанова, коллективный иммунитет должен быть у 90% населения страны.
Сегодня количество переболевших людей очень далеко даже до мысли о формировании коллективного иммунитета".
При этом Максим Степанов отметил, что в мире до сих пор исследуют вероятность выработки коллективного иммунитета против коронавируса.
Ведь, согласно исследованиям ученых разных стран, в частности Китая и Европы, 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью титр антител очень низкий.
Это означает, что они не могут гарантировать иммунитета и человек может заболеть повторно.
Что надо знать о коллективном иммунитете к COVID-19
Согласно проведенным исследованиям, сейчас в каждой стране коронавирусом переболели около 3% населения. В ВОЗ отмечают, что даже при наличии антител у этих людей нет иммунитета к болезни.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделатьсегодня , 07:30
-
Коронавирус в Польше: число заболевших превысило 10 тысячсегодня , 15:58
-
Слишком поздно обратились: у двух братьев, умерших на Буковине, подтвердили коронавируссегодня , 10:38
-
В Украине стартует тестирование отечественного препарата, который поможет бороться с COVID-19сегодня , 14:41
-
Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженныхсегодня , 11:05
-
В Украине больше тысячи медработников заболели коронавирусомсегодня , 09:50