Почему Украина не имеет коллективного иммунитета к коронавирусу: объяснение Минздрава

В Украине пока не может быть коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Причины и объяснения предоставил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об особенностях коллективного иммунитета к COVID-19 сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 22 апреля, пишет 24 Канал.

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Украине рано думать о коллективном иммунитете к коронавирусу

По словам Степанова, коллективный иммунитет должен быть у 90% населения страны.

Максим Степанов "Ясно, что у нас нет такого количества людей с иммунитетом, ведь он появляется только после того, как человек переболел.



Сегодня количество переболевших людей очень далеко даже до мысли о формировании коллективного иммунитета".

При этом Максим Степанов отметил, что в мире до сих пор исследуют вероятность выработки коллективного иммунитета против коронавируса.

Ведь, согласно исследованиям ученых разных стран, в частности Китая и Европы, 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью титр антител очень низкий.

Это означает, что они не могут гарантировать иммунитета и человек может заболеть повторно.

Максим Степанов "Если это действительно будет подтверждено, мы можем утверждать, что коллективный иммунитет – невозможен", – рассказал глава министерства".

Что надо знать о коллективном иммунитете к COVID-19

Согласно проведенным исследованиям, сейчас в каждой стране коронавирусом переболели около 3% населения. В ВОЗ отмечают, что даже при наличии антител у этих людей нет иммунитета к болезни.

Коллективный иммунитет – что это? Коллективный иммунитет – это иммунитет к инфекциям, который возникает у группы людей и позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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