Почему Украина не прекращает авиасообщение с Италией

В китайской провинции Хубэй был жесткий карантин. В Италии этого нет, страна не закрыла свои границы.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга.

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Он отметил, что ситуация меняется очень динамично и возможно в ближайшее время будет принято иное решение.

Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко “Решения могут приниматься очень быстро. Даже сейчас, когда я с вами общаюсь, может быть заявление ВОЗ, в котором могут запретить международное сообщение с Италией. Потому что это вопрос международных медико-санитарных правил”.

По его словам 11 марта Кабинет министров будет принимать решение, о прекращении авиасообщение с Италией.

Если не закрыть границы Италии, то это не решит проблему выезда людей из Италии. Потому что люди смогут доезжать в Украину через другие границы. Поэтому так проще – не находить потом, кто именно прибыл из Италии. А сразу следить за теми, кто прилетел, потому что они на определенных рейсах,

– сказал Ляшко.

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