Почему Украина не прекращает авиасообщение с Италией
В китайской провинции Хубэй был жесткий карантин. В Италии этого нет, страна не закрыла свои границы.
Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга.
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Он отметил, что ситуация меняется очень динамично и возможно в ближайшее время будет принято иное решение.
По его словам 11 марта Кабинет министров будет принимать решение, о прекращении авиасообщение с Италией.
Если не закрыть границы Италии, то это не решит проблему выезда людей из Италии. Потому что люди смогут доезжать в Украину через другие границы. Поэтому так проще – не находить потом, кто именно прибыл из Италии. А сразу следить за теми, кто прилетел, потому что они на определенных рейсах,
– сказал Ляшко.
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