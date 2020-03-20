Почему Украина последняя по количеству протестированных на коронавирус: объяснение Минздрава

Сейчас среди всех стран, которые поразила эпидемия коронавируса, Украина занимает последнее место в мире по количеству протестированных людей. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что пока работают в обычном режиме, но количество тестов будет расти.

Вся страна работает по утвержденным алгоритмам, а доставка тестов происходит ежедневно, рассказал заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время своего брифинга.

Важно В Украине наименьшее количество тестов на коронавирус среди всех стран, которые борются с пандемией

Тестирование происходит в 11 лабораториях на территории нашей страны. Например, вчера из 10 случаев 9 были обнаружены именно в региональных лабораториях,

– подчеркнул Ляшко.

По его словам, украинские медики сейчас работают в обычном режиме, но количество исследований будет расти, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом.

Что известно о тестировании на коронавирус в Украине?За все время эпидемии коронавируса в Украине сделали лишь несколько сотен тестов на коронавирус. Это худший показатель среди всех стран, которые борются с инфекцией.