24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Почему Украина последняя по количеству протестированных на коронавирус: объяснение Минздрава

- Читати новину українською

Сейчас среди всех стран, которые поразила эпидемия коронавируса, Украина занимает последнее место в мире по количеству протестированных людей. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что пока работают в обычном режиме, но количество тестов будет расти.

Вся страна работает по утвержденным алгоритмам, а доставка тестов происходит ежедневно, рассказал заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время своего брифинга.

Важно В Украине наименьшее количество тестов на коронавирус среди всех стран, которые борются с пандемией

Тестирование происходит в 11 лабораториях на территории нашей страны. Например, вчера из 10 случаев 9 были обнаружены именно в региональных лабораториях,
– подчеркнул Ляшко.

По его словам, украинские медики сейчас работают в обычном режиме, но количество исследований будет расти, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом.

Что известно о тестировании на коронавирус в Украине?За все время эпидемии коронавируса в Украине сделали лишь несколько сотен тестов на коронавирус. Это худший показатель среди всех стран, которые борются с инфекцией.

Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
сегодня
Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Лечение Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
18 марта 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
18 марта 17:27 Фавипиравир против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
18 марта 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
17 марта 19:27 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук