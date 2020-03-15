Почему в Италии высокая смертность от коронавируса: объяснение ВОЗ
Представительница ВОЗ Мелита Вуйнович пояснила высокое число смертей в Италии от коронавируса тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать.
Комментируя ситуацию со вспышкой коронавируса нового типа в Италии, где, по последним данным, умерли более 1,4 тысячи человек, Мелита Вуйнович рассказала, что в данном аспекте важно понимать, когда именно произошло заражение.
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По словам представительницы ВОЗ, в Италии не смогли вовремя распознать болезнь. Коронавирус обнаружили уже тогда, когда количество больных было слишком большим.
Кроме того, высокая смертность отмечается у пожилых людей, что также объясняет указанное число смертей в Италии.
Представительница ВОЗ заявила, что пока нельзя говорить о достижении пика распространения коронавируса на территории Итальянской Республики.
Главное из заявлений ВОЗ о коронавирусе
- Коронавирус Covid-19 объявили пандемией.
- Эпицентром распространения болезни стала Европа.
- Когда пандемия пойдет на спад – спрогнозировать невозможно.
- ВОЗ разделила страны на 4 группы по распространению коронавируса.
- Выздоровление от коронавируса длится 6 недель.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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