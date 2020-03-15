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Почему в Италии высокая смертность от коронавируса: объяснение ВОЗ

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Представительница ВОЗ Мелита Вуйнович пояснила высокое число смертей в Италии от коронавируса тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать.

Комментируя ситуацию со вспышкой коронавируса нового типа в Италии, где, по последним данным, умерли более 1,4 тысячи человек, Мелита Вуйнович рассказала, что в данном аспекте важно понимать, когда именно произошло заражение.

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По словам представительницы ВОЗ, в Италии не смогли вовремя распознать болезнь. Коронавирус обнаружили уже тогда, когда количество больных было слишком большим.

 
Мелита Вуйнович
“Похоже, в Италии сразу заболело очень много людей, но как это произошло, непонятно, сейчас это исследуют эксперты. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними нужно обращаться”.

Кроме того, высокая смертность отмечается у пожилых людей, что также объясняет указанное число смертей в Италии.

Представительница ВОЗ заявила, что пока нельзя говорить о достижении пика распространения коронавируса на территории Итальянской Республики.

Главное из заявлений ВОЗ о коронавирусе

  • Коронавирус Covid-19 объявили пандемией.
  • Эпицентром распространения болезни стала Европа.
  • Когда пандемия пойдет на спад – спрогнозировать невозможно.
  • ВОЗ разделила страны на 4 группы по распространению коронавируса.
  • Выздоровление от коронавируса длится 6 недель.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Медицина ВОЗ
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