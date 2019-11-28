Почему в некоторых странах женщины одеваются откровеннее, чем в других

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Почему некоторые женщины одеваются откровенно / Unsplash

Специалисты из Университета Мельбурна провели интересный эксперимент, в ходе которого обнаружили, почему в некоторых странах женщины привыкли одеваться гораздо откровеннее.

К эксперименту привлекли 300 женщин из 38 стран, которых попросили "примкнуть" к определенной социально-экономической группе, сообщает UNSW Sydney.

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Там у них узнали, насколько они обеспокоены своим социальным статусом в реальной жизни, а затем предложили выбрать любой образ на первое свидание. Женщинам предоставили огромный выбор одежды различных стилей, среди которых были как и консервативные, так и откровенные наряды.


Привлекательность до сих пор остается приоритетной в некоторых странах

Интересно, что самый откровенный образ выбирали женщины, которые были более обеспокоены своим экономическим статусом в социальной среде.

Психологи пришли к выводам, что большинство женщин считают свою привлекательность одним из инструментов для достижения цели.

Исследователи добавили, что стресс и озабоченность своим внешним видом связаны с социальным неравенством.

Когда мы видим женщин в этих нарядах, мы можем подумать, что это просто нарциссизм, но все сложнее. Дело в том, что женщины таким образом реагируют на состояние среды, учитывая экономику своей страны,
– рассказывает автор исследования Хандис Блейк.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Психология
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