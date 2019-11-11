Почему в паху чешется и шелушится кожа

Розовые бляшки и шелушение кожи в районе паховой зоны могут быть симптомами паховой дерматофитии. Это заболевание чаще всего возникает летом и образуется вследствие инфицирования кожи грибком под названием Epidermophyton floccosum.

Мужчины значительно чаще болеют паховой дерматофитией, чем женщины. Это из-за анатомических особенностей: кожа и мошонка постоянно контактируют между собой, рассказала врач Карина Лосенкова.

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Обычно это заболевание возникает из-за следующих факторов:

повышенная влажность;

тесная одежда;

жаркая погода;

слишком плотный контакт участков кожи (особенно складок при ожирении);



Почему чешется пах

Если болезнь не лечить во время первых симптомов, инфекционный очаг распространяется на внутреннюю поверхность бедра. Бывают случаи, когда болезнь переходит на мошонку, промежность или межъягодичную складку. Высыпания могут осложняться выделениями, потницей или кандидозом.

Можно ли заразиться дерматофитией

Если человек контактирует с предметами гигиены больного, то заразиться возможно. Нельзя пользоваться одной губкой для душа, градусником, постельным бельем, полотенцем, клизмой и тому подобное.

Если ваш партнер заболел дерматофитией – стоит некоторое время избегать половых связей, по крайней мере до консультации с врачом.

Важно: во время этого заболевания нельзя делать влажные обертывания и компрессы, ведь грибок размножается во влажной среде.

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