Почему в соцсетях так много ненависти и токсичности

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Токсичность соцсетей / unsplash.com

Ученые поняли, почему в соцсетях так много ненависти. Оказывается, хейтеры бросаются там резкими комментариями потому, что надеются таким образом обрести социальный статус.

К такому выводу пришли американские психологи, которые применили понятие "морального позерства" (moral grandstanding) к изучению соцсетей.

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В соцсетях люди цепляются к чужим ошибкам, часто выражают радикальные взгляды и не готовы слушать другую точку зрения – все, чтобы произвести впечатление.

Как проходило исследование токсичности соцсетей?

Чтобы изучить поведение людей в соцсетях, психологи разработали анкету, в которой попросили участников оценить по семибалльной шкале утверждения вроде "Мои моральные/политические взгляды должны вдохновлять других" (желание добиться авторитета) или "Я делюсь моими моральными/политическими взглядами, чтобы мои оппоненты почувствовали себя плохо" (желание доминировать). Участников попросили пройти еще несколько тестов. Всего в выборку попали больше тысячи человек.

Люди самостверджуються в соцмережах
Люди самоутверждаются в соцсетях \ unsplash.com

Результаты исследования

Выяснилось, что желание иметь авторитет было связано с нарцисстической экстраверсией и экстраверсией в целом, а склонность к доминированию – с нарцисстическим антагонизмом (готовностью использовать других в своих целях) и более низкими баллами по шкале сознания, доброжелательности и открытости.

Психологи также выяснили, что мотивация, связанная с доминированием, более свойственна тем, кто конфликтует в соцсетях. Нередко они делятся какой-то публикацией, чтобы высмеять ее автора. Люди, которые желают подкрепить свой авторитет, сближаются в сети с единомышленниками. Их репосты направлены на то, чтобы представить себя в выгодном свете.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Техно Здоровье Новости Здоровье Психология Соцсети
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