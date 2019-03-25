Почему в старшем возрасте время летит быстрее

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Почему в старшем возрасте время летит быстрее
Почему в старшем возрасте время летит быстрее / Unsplash

Если вам кажется, что с каждым годом дни летят все быстрее, то знайте – во всем виноват ваш стареющий мозг. Как свидетельствует новое исследование, наше восприятие жизненного опыта может меняться по мере нашего взросления и нашему мозгу требуется больше времени для обработки новых образов.

В то же время раньше, когда мы были моложе, мозг мог воспринимать и новую информацию молниеносно, что позволяло ему обрабатывать больше за тот же промежуток времени – поэтому казалось, что дни тянулись гораздо дольше, чем позже в жизни. Об этом говорится в статье Daily Mail.

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По словам профессора Эдриана Бежана, физические изменения наших нервов и нейронов играют важную роль в нашем восприятии времени по мере того, как мы стареем. С годами эти структуры становятся более сложными и в конечном итоге их состояние начинает ухудшаться, они создают больше сопротивления электрическим сигналам, которые получают.

Люди часто удивляются тому, насколько много они помнят о тех днях, которые, казалось, длились вечно во времена их юности. Дело не в том, что их переживания были более глубокими или более значимыми, просто они обрабатывались молниеносно,
– указывает Эдриан Бежан.

Согласно гипотезе исследователя, деградация этих ключевых неврологических характеристик приводит к снижению скорости, с которой мы получаем и обрабатываем новую информацию.

В міру нашого старіння – старіє і мозок
По мере нашего старения – стареет и мозг

По словам Бежана, маленькие дети, например, двигают глазами гораздо чаще, чем взрослые, потому что они обрабатывают изображения быстрее. У пожилых людей – за то же время продолжается обработка меньшего количества информации и именно поэтому складывается впечатление, что ранее события прошлого происходили гораздо медленнее.

Исследователь отметил, что в юности нам казалось, что дни длятся дольше, потому что в течение дня молодой ум получает и прорабатывает больше образов, чем тот же ум в старости.

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Психология Долголетия Мозг
Источник: 24 Канал
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