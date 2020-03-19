Почему в Украине дефицит антисептиков: пояснение Минздрава

В Украине нехватка антисептиков – почему так случилось, пояснили в Минздраве. Проблемы бюрократические, их обещают решить в ближайшее время. Также в Минздраве признали, что в Украине нехватка сырья для изготовления антисептиков. Это при том, что Украина является лидером производства этилового спирта.

Об этом сообщил заместитель министра Минздрава, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

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На вопрос "почему антисептиков нет на рынке", Ляшко объяснил, что тому есть несколько причин:

1 – возник бюрократический барьер, до следующей среды этот вопрос будет снят.

2 – это нехватка сырья.

Примечательно, что Украина является лидером производства этилового спирта, который также используют как антисептическое средство.

В частности, в Украине есть гигант "Укрспирт", который мог бы перестроить свою промышленность. Ведь именно так сейчас делают международные компании. А значит, властям следовало бы обратиться в Укрспирт с таким обращением.

Пока Минздрав не предоставил никаких комментариев, почему ведомство не сотрудничает с "Укрспиртом".



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