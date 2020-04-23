Почему в Украине до сих пор не ввели электронные больничные: ответ Минздрава
В Украине с апреля планировали ввести электронные больничные, однако они до сих пор не работают. В Министерстве здравоохранения задержку объяснили техническими проблемами, которые возникли из-за распространения коронавируса.
О проблемах с внедрением электронного больничного в Украине на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Он отметил, что проект "электронного больничного" – совместная работа Минздрава и Минсоцполитики. В марте 2020 года подписали временный порядок, который утвердило правительство.
Сейчас в системе есть технические проблемы, которые, в частности, возникли из-за ситуации с коронавирусной болезнью,
– пояснил Степанов.
Глава Минздрава добавил, что это и привело задержке с введением электронного больничного.
Что известно об электронном больничном в Украине
- Вместо того, чтобы выписывать больничные на бумажных бланках, врачи будут делать это с помощью веб-сервиса, используя цифровой подписи.
- В Кабмине обещали ввести электронные больничные с апреля 2020 года.
- Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить примерно 4 миллиарда гривен в год.
Коронавирус в Украине: коротко
- По состоянию на 23 апреля в Украине подтвердили 7 тысяч 170 случаев заражения коронавирусом. Умерли 187 человек, выздоровели – 504.
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, а затем – до 11 мая.
- С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
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