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Почему в Украине до сих пор не ввели электронные больничные: ответ Минздрава

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Почему в Украине до сих пор не ввели электронные больничные / glavcom.ua

В Украине с апреля планировали ввести электронные больничные, однако они до сих пор не работают. В Министерстве здравоохранения задержку объяснили техническими проблемами, которые возникли из-за распространения коронавируса.

О проблемах с внедрением электронного больничного в Украине на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что проект "электронного больничного" – совместная работа Минздрава и Минсоцполитики. В марте 2020 года подписали временный порядок, который утвердило правительство.

Сейчас в системе есть технические проблемы, которые, в частности, возникли из-за ситуации с коронавирусной болезнью,
– пояснил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что это и привело задержке с введением электронного больничного.

Что известно об электронном больничном в Украине

  • Вместо того, чтобы выписывать больничные на бумажных бланках, врачи будут делать это с помощью веб-сервиса, используя цифровой подписи.
  • В Кабмине обещали ввести электронные больничные с апреля 2020 года.
  • Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить примерно 4 миллиарда гривен в год.

Коронавирус в Украине: коротко

  • По состоянию на 23 апреля в Украине подтвердили 7 тысяч 170 случаев заражения коронавирусом. Умерли 187 человек, выздоровели – 504.
  • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, а затем – до 11 мая.
  • С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Здоровье Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Министерство социальной политики Информационные технологии Максим Степанов
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