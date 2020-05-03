Почему в Украине настолько высокий уровень заражения медиков: ответ врача

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко прокомментировала, почему в Украине высокий уровень заражения коронавирусом у медицинских работников.

Об этом рассказала Людмила Антоненко в интервью изданию LB.

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По состоянию на 3 мая в Украине коронавирус обнаружили у 11 913 человек, из числа больных – 2 325 медики.

По ее словам, медики в первую очередь инфицируются коронавирусной инфекцией потому, что работают в очаге COVID-19.

"Я не сказала бы, что у нас гораздо больше инфицированных медиков, чем в мире... Нас окружает инфекция, и ее много. Поэтому кто может заболеть быстрее всего, как не медицинский персонал?" – сказала главный врач Александровской больницы.

Антоненко отметила, что многое зависит от средств индивидуальной защиты – от их наличия, качества и умения ими пользоваться.

Если неправильно снимать защитную одежду, на которой есть инфицированные капли, они могут попасть на руки, а оттуда – на слизистые. Следовательно, нужна личная гигиена и еще – тренировка. Надевание/снятие средств индивидуальной защиты. В Киеве небольшое количество инфицированных медиков, но среди нашего персонала (Александровская больница) тоже есть случаи,

– сообщила она.

Так, в Александровской больнице есть 13 медицинских работников, все из инфекционного корпуса. У всех легкое течение болезни. Антоненко сказала, что в основном это младший медицинский персонал, который "иногда пренебрегает правилами безопасности, хотя они обучены, проходили тренинги".

"Понимаете, инфекция невидима. Это все равно что радиация. Психологически очень трудно воспринять опасность. Только когда человек видит, как умирают пациенты, в том числе молодежь, он может поверить в угрозу", – добавила главный врач.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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