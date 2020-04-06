Почему в Украине не проводят массовое тестирование на коронавирус
В Украине на коронавирус протестировали рекордно малое количество людей. В Минздраве объяснили, что Европа опережает Украину на несколько недель в развитии эпидемии.
В то же время наша страна наблюдает за динамикой и развитием пандемии коронавируса в мире, отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
Важно В Киеве заработали бригады, которые тестируют людей на COVID-19 дома
Он добавил, что вопрос с тестированием не является проблемным, ведь в Украине есть примерно 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Более того, в Минздраве работают над увеличением количества тестирований.
Если вы проанализируете количество тестирований, которые проводились в странах Европы в тот период времени развития эпидемии, в котором находится Украина сейчас, то вы увидите, что у нас не намного меньше тестирований,
– подчеркнул Ляшко.
Также главный санитарный врач сообщил, что 7 апреля появится новый алгоритм действий, согласно которому человеку смогут сообщить о случаях отказа от тестирования.
Обратите внимание! По состоянию на 10:00 6 апреля в Украине подтвердили 1319 случаев COVID-19. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 38 человек. Еще 28 пациентам удалось выздороветь.
Что известно о тестах на коронавирус?В Украине есть примерно 250 тысяч ПЦР-тестов. Институт молекулярной биологии НАН Украины разработал собственные ПЦР-тесты на выявление коронавируса. Они дешевле зарубежных, а изготавливать их могут по 10–20 тысяч в неделю.
Также Украина получила медицинскую помощь из Китая. Самолетом доставили 300 тысяч респираторов и других средств защиты.
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