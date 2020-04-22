Почему в Украине применяют устаревший протокол лечения эпилепсии: объяснения Минздрава

В Украине лечат пациентов с эпилепсией согласно устаревшим протоколам лечения еще 2014 года, в которых применение новых эффективных препаратов не предусмотрено. В Минздраве признали такую проблему и пообещали решить ее как можно быстрее.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, отвечая на вопрос 24 канала.

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Следовательно, на вопрос почему Минздрав не вносит изменения в протокол лечения эпилепсии и почему там только устаревшие препараты, Степанов ответил, что протокол лечения эпилепсии не обновляли с 2014 года.

Максим Степанов "К сожалению, у меня тоже по этому большие вопросы, если мы говорим об эпилепсии, мы пользуемся протоколами 2014 года, уже в 2017 году Минздрав должен был внести соответствующие изменения в клинические рекомендации".

По его словам, такая ситуация происходит не только в протоколах лечения эпилепсии. Глава Минздрава заверил, что работа Минздрава по этому вопросу уже началась.

Максим Степанов "Работа над этими вопрос уже началась, над протоколами будут работать ведущие врачи, которые смогут составить очень квалифицированные клинические рекомендации по лечению каждой болезни".

По данным ВОЗ, в мире около 50 млн человек страдают эпилепсией.

Эпилепсия – что это? Длительное неврологическое расстройство, которое проявляется регулярными приступами по всему телу или в определенной части. Эпилепсия – это не инфекционное заболевание и ею нельзя заразиться.



Все люди с эпилептическим синдромом имеют эпилептические припадки, однако не все, у кого они случаются, получают диагноз "эпилепсия". Например, у младенцев могут случаться эпилептические припадки во время высокой температуры.

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