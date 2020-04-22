Почему в Украине применяют устаревший протокол лечения эпилепсии: объяснения Минздрава
В Украине лечат пациентов с эпилепсией согласно устаревшим протоколам лечения еще 2014 года, в которых применение новых эффективных препаратов не предусмотрено. В Минздраве признали такую проблему и пообещали решить ее как можно быстрее.
Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, отвечая на вопрос 24 канала.
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Следовательно, на вопрос почему Минздрав не вносит изменения в протокол лечения эпилепсии и почему там только устаревшие препараты, Степанов ответил, что протокол лечения эпилепсии не обновляли с 2014 года.
По его словам, такая ситуация происходит не только в протоколах лечения эпилепсии. Глава Минздрава заверил, что работа Минздрава по этому вопросу уже началась.
По данным ВОЗ, в мире около 50 млн человек страдают эпилепсией.
Все люди с эпилептическим синдромом имеют эпилептические припадки, однако не все, у кого они случаются, получают диагноз "эпилепсия". Например, у младенцев могут случаться эпилептические припадки во время высокой температуры.
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