Почему в Украине решили продлить карантин, но с послаблениями: пояснение Минздрава

Карантин в Украине решили продлить из-за отсутствия снижения количества больных. Ослабление ограничений ввели из-за важности балансировки между экономикой и эпидемией.

Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией остается крайне сложной. Начиная с конца апреля, в Украине продолжает стабильно расти количество случаев заболевания в наиболее населенных областях: в Днепропетровской на 30%, в Харьковской на 40% и в Одесской.

Заболеваемость в пересчете на 100 тысяч населения по-прежнему остаются самой высокой в Черновицкой, Ивано-франковской, Тернопольской и Ровенской областях.

В настоящее время загруженность коек, как предназначенные для больных с коронавирусной инфекцией, составляет 12%. Апартоы ИВЛ используются 10%. Таким образом, проведенный анализ указывает на относительно стабильный ход эпидемиологической ситуации без выраженной тенденции на снижение. Поэтому Минздрав просит о продлении карантина до 22 мая.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко “В то же время введенные меры реагирования позволяют не допустить неконтролируемого развития. Мы уже 17 дней находимся на определенном плато, не превышая количество новых случаев более 600. Поэтому понимая необходимость балансировки между сохранением экономического состояния и эпидемической ситуацией, мы разработали представление с определенными смягчениями ограничений”.

Важно! По состоянию на 4 мая в Украине обнаружили 12 331 случай заболевания коронавирусом нового типа, 303 человека умерли. За последние сутки удалось установить 418 случаев заражения, из которых 15 летальных.

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