Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины

Пациентские организации, благотворительные фонды, ветераны АТО, медики и ученые обратились к Верховной Раде с петицией о требовании законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины. И таким образом обеспечить конституционное право граждан на доступ к эффективному лечению. В мире использование лекарственных средств на основе конопли уже урегулировано в десятках стран.

В Украине около 2 миллионов больных страдают от хронической боли и других расстройств, которых возможно избежать благодаря препаратам на основе фитоканнабиноидов – активных компонентов, содержащихся в конопле, подчеркнули авторы петиции. Среди таких пациентов более 20 тысяч детей с фармрезистентными (устойчивыми к лекарствам) формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

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Но в Украине запрещено использование медицинского каннабиса даже в научных целях. Это существенно затрудняет доступ пациентов к эффективному лечению, которое улучшает качество жизни миллионам больных в цивилизованных странах мира.

Что требуют в петиции

Инициаторы петиции отмечают – речь не о легализации конопли. А о законодательном урегулировании доступа пациентов к препаратам из каннабиса. В частности, для лечения хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

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Что должна сделать ВР

Внести изменения в законодательство, чтобы:

обеспечить соблюдение прав человека на доступ и использование эффективных лекарственных средств, в том числе изготовленных на основе конопли;



создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающие использование продуктов с содержанием каннабиноидов;



урегулировать вопросы легального оборота (приобретение, хранение, перемещение) продуктов, содержащих каннабиноиды, в том числе больными лицами, которые их применяют исключительно в собственных медицинских целях по назначению врача и без цели сбыта.

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Какие аргументы у инициаторов петиции

Геннадий Шабас, адвокат, руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса:

"Конвенция ООН требует от всех государств мира сохранять статус каннабиса как подконтрольного вещества. Однако положения конвенции никак не препятствуют научным исследованием данного растения и его использованию в медицине. В прогрессивных странах на сегодня использование каннабиса урегулировано. В Украине, где два миллиона пациентов страдают от хронической боли, нет законодательных механизмов использования каннабиса".



Каннабис в оздоровительном центре Takoma, США. Фото Getty Images

Ольга Ткаченко, активистка, мать ребенка с синдромом Леннокса-Гасто:

"У моей Даши частые приступы эпилепсии, сильное отставание в развитии и устойчивость к противоэпилептическим препаратам.

Приступы у нее начались в возрасте 3 месяцев, и продолжаются по сей день, 6 с половиной лет. По 10-15 приступов в сутки – каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь.

Мы принимаем 2 противоэпилептических препарата, но они не блокируют приступы на сто процентов. Мы лечились гормонами – безрезультатно. В возрасте 3 лет сделали операцию на головном мозге. Но эффективность ее мала.

Сильнодействующие препараты, которые назначают моей дочери от эпилепсии, тормозят развитие ребенка. В свои почти 7 лет она не ходит, не сидит самостоятельно, не жует. Ест в положении лежа только измельченную пищу. Не говорит. Не понимает значения слов. Не может объяснить, что ее беспокоит.

Любая реабилитация предполагает стимуляцию мозга. А она означает увеличение количества приступов. Каждый приступ – отмирание клеток мозга. Замкнутый круг. Врачи нам говорят, что уже все, что могли – попробовали.

Полгода назад мы узнали о медицинском каннабисе. Именно такую форму болезни, как у Даши, достаточно давно лечат им за границей. Есть много успешных примеров лечения, без побочных эффектов, когда приступы совсем исчезают. У нас появилась надежда. Безопасные лекарства на основе каннабиноидов доступны в соседней Польше. Но я не имею права привезти их в Украину. И я это считаю прямым нарушением конституционного права моей дочери на жизнь и здоровье".



Продукция из каннабиса в магазине Польши. Фото Getty Images

Екатерина Бибко, активистка Украинской ассоциации медицинского каннабиса:

"Я недавно потеряла 7-летнего ребенка, который страдал от тяжелой формы эпилепсии – синдрома Драве. Мы перепробовали почти все. Препараты, диеты. Его можно было бы спасти лекарствами на основе каннабиноидов. Но мы не дождались этих лекарств. Я хочу поддержать матерей, которые еще имеют надежду для своих детей. Каждый ребенок должен иметь шанс".

Святослав Прохоров, ветеран АТО, ассистент кафедры ортопедической стоматологии НМУ имени А. О. Богомольца. Участник боевых действий на территории Луганской и Донецкой областей, проходил службу в медицинской службе 25 отдельной воздушно-десантной бригады:

"Опыт стран, прошедших через боевые действия, говорит о том, что ветераны, возвращаясь к мирной жизни, сталкиваются с проблемами адаптации, депрессии, не могут найти себя в новых условиях, имеют проблемы в семьях, с трудоустройством. Им можно помочь, не дожидаясь, когда это станет проблемой всего общества, используя опыт Америки, Канады, Израиля. В этих странах успешно применяются препараты на основе каннабиноидов для лечения посттравматического стрессового расстройства".

Дмитрий Шерембей, глава Координационного Совета БО "100% жизнь":

"Основное направление нашей деятельности – расширение доступа к лечению для всех пациентов. Мы на своем опыте знаем, что значит – ждать лечения в этой стране. 30 лет мы боремся: сначала – чтобы в Украине появилось лечение, которое уже есть в мире. Потом – чтобы оно было качественным, потом – чтобы его хватило всем. 30 лет жизни выживших и десятки тысяч смертей тех, кто не дождался.

И главным препятствием в доступе всегда были и остаются политическая воля, отсутствие законов, недальновидность тех, в чьих руках решение.

Если где-то на планете существует технология, которая облегчает или продлевает жизнь, никто – мы настаиваем – никто не имеет права ограничивать людей в ее получении. Наше требование – прекратить любые запреты для людей на пути к их здоровью".

Что будет с петицией дальше

Петиция по урегулированию оборота каннабиса для медицинских целей будет доступна на сайте ВР до 30 апреля.

Если она соберет необходимые 25 тысяч голосов – в парламенте должны рассмотреть ее в течение 10 дней и публично объявить на официальном веб-сайте о поддержке или не поддержке. Также ответ на электронную петицию должен содержать результаты рассмотрения поднятых в ней вопросов и их обоснование.

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