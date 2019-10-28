Почему важно следить за гигиеной расчески

В течение дня на наши волосы оседает пыль вместе с бактериями, которые попадают на наши щетки во время расчесывания. Также важно держать расческу в сухом месте, ведь во влажной среде бактерии размножаются еще интенсивнее.

Как часто нужно мыть свой гребешок, и как это делать в зависимости от материала, из которого он изготовлен, рассказала семейный врач Светлана Кундик.

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Эксперты призывают мыть свою расческу 1 раз в неделю, используя мыло или шампунь. Тем, кто регулярно пользуется различными лаками и гелями, рекомендуется делать это дважды в неделю.

Однако насколько бы вы ни были ответственны в этом вопросе, на поверхности гребешков остаются некоторые опасные бактерии. Поэтому специалисты рекомендуют раз в год менять расческу.

Стоит заметить, что на некоторых щетках для волос зубчики имеют свойство гнуться, и на них могут образовываться микроскопические трещины и откалываться кусочки. Это может повредить ваши волосы.

Как правильно ухаживать за расческой?

Деревянные

Подобные гребешки нельзя мыть с помощью воды, но для очистки идеально подойдет спирт. Тщательно протрите им расческу, уделяя особое внимание зубцам.

Подобные гребешки нельзя мыть с помощью воды, но для очистки идеально подойдет спирт. Тщательно протрите им расческу, уделяя особое внимание зубцам. Пластик

Такие расчески мыть легче всего. Берите воду, любой шампунь или мыло и смело трите.

Такие расчески мыть легче всего. Берите воду, любой шампунь или мыло и смело трите. Металлические

Для очистки такого предмета лучше всего взять соду. Кроме того пригодится зубная щетка. Добавьте соду в небольшое количество воды, чтобы образовалась густая каша, после чего смочите в полученной смеси зубную щетку. С помощью этого вы сможете легко очистить свой гребешок.

Для очистки такого предмета лучше всего взять соду. Кроме того пригодится зубная щетка. Добавьте соду в небольшое количество воды, чтобы образовалась густая каша, после чего смочите в полученной смеси зубную щетку. С помощью этого вы сможете легко очистить свой гребешок. Щетки с натуральной щетиной

В таких случаях сначала нужно очистить щетку от волос, которые в большом количестве остаются на ней после расчесывания. Чтобы облегчить задачу, воспользуйтесь пинцетом или иглой. Пыль можно убрать с помощью другой расчески или зубной щетки. Завершающий этап – мытье щетки с помощью мягкого шампуня. Не забудьте тщательно промыть под проточной водой и высушить.

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