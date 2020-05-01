Почему видеозвонки так истощают: объяснение психолога

Люди, которые с головой погрузились в онлайн-общение, а особенно в видеозвонки, могли заметить усталость. Оказывается, причин несколько.

Психотерапевты объяснили, почему сети так утомляют, пишет Metro.

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Мы привыкли видеть людей вживую, считывать их невербальные намеки, чувствовать присутствие. Совсем не одно и то же – видеть через экран, что человек грустит, или находиться с ним рядом. Люди нуждаются в прикосновениях и остро ощущают их нехватку. Вы можете общаться с друзьями или родственниками в Zoom, но не можете их обнять, поцеловать при встрече или прощании, или похлопать по плечу,

– сказала психотерапевтка Лора Вауэлс.

Общение в обычной жизни включает паузы. Иногда мы чувствуем поддержку без слов. Но молчание по видеосвязи создает дискомфорт, а бесконечно придумывать темы утомительно. И это не говоря о том, как неудобно общаться из-за плохой связи и разницы во времени с теми, кто живет далеко. Да и долгое сидение перед экраном может лишать сил.



Живое общение приносит больше пользы / unsplash.com

Когда в чате много людей, это создает дополнительное напряжение. На вечеринках гости быстро собираются в небольшие компании по интересам. В групповых чатах не так: присутствуют все, а говорит один. И так до тех пор, пока очередь не перейдет к следующему.

Во время звонков по Zoom нам приходится больше концентрироваться, потому что в сравнении с живым общением нам не хватает невербальных сигналов. Иногда звук доходит позже видео, и собеседники могут принять это за недружелюбную манеру или равнодушие,

– сказала Дарья Кусе, киберпсихолог из Университета Ноттингем Трент в Англии.

Как с этим бороться?

Чтобы меньше уставать от виртуальных встреч, Лора Вауелс советует делать перерывы, собираться небольшими компаниями и не только говорить, но и делать что-то вместе – например, можно пообедать с друзьями. Если вы устали, перенесите звонок на другое время или просто вежливо откажитесь от встречи – в этом нет ничего страшного.

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