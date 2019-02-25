Почему витамин C не помогает при простуде: объясняет Супрун

Когда у нас простуда, мы стараемся запастись фруктами, которые содержат витамин C и верим, что это действительно поможет. На самом деле, польза этого витамина очень преувеличена.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что польза витамина С для лечения простуд, "улучшение самочувствия" – это еще один миф, даже фейк.

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Его создал нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина C. Он издал несколько книг, в которых автор преувеличивал значение витамина и сплавил этот фейк миру.

Исследования ученых не подтвердили большую пользу витамина С в лечении простуды. В некоторых исследованиях обнаружили, что витамин не способен уменьшить частоту простуд у населения. То есть, нет причин, чтобы дополнительно его потреблять.



Ученые не подтвердили большую пользу витамина С в лечении простуды

Несмотря на это, витамин С эффективен при значительных физических нагрузках, например, для марафонцев.

Другие исследования выяснили, что витамин С на 15% сокращает продолжительность простуды, то есть люди болеют, к примеру, не шесть дней, а пять.

Важно не превышать дневную дозу –75-90 мг.

Передозировка этим витамином увеличивает риск образования камней в почках. А потребление более двух граммов витамина С в сутки может привести к тошноте, диарее, рвоте, изжоге, головной боли и бессоннице.

Врач Ульяна Супрун “Еще один миф, что больше всего витамина С в лимонах. Да, в лимонах действительно есть витамин С, но ломтики лимона или чая с ним не достаточно – чтобы потребить 90 мг витамина С нужно съесть большой лимон вместе с кожурой, потому аскорбиновой кислоты там не так и много. Лучшими его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви”.

Она добавила, что витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Организм не способен создавать витамин, поэтому его необходимо получать из пищи.

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