Почему влюбленные общаются ласковыми словами

"Зайчикам", "рыбкам" и "котикам" нашлось научное объяснение. Сюсюканье между влюбленными помогает усилить связь между ними, приближая его к тому, который существует между мамой и ребенком.

Общаясь в такой манере, пары возвращаются к раннему опыту первой любви – материнской любви, пишет Вroadly vice со ссылкой на профессора Университета штата Флорида Дина Фолка.

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По мнению другого профессора – Фрэнка Ньюсела из Луисвилского университета – сюсюканье позволяет людям освободиться от рамок взрослого, солидного языка. Это дает партнерам некую свободу от социальных ролей.

С ним согласна психотерапевт Нэн Уайс. По ее словам, взрослые обязанности время от времени истощают и изматывают людей, им приходится играть в серьезную жизнь, а детскими разговорами внутренний ребенок вылезает наружу.

"Употребление уменьшительно-ласкательных слов по отношению друг к другу – это способ построить социальные связи посредством игры и заботы", – объясняет эксперт.

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