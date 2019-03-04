Почему влюбленные общаются ласковыми словами

57 Читати новину українською
Почему влюбленные разговаривают ласковыми словами
Почему влюбленные разговаривают ласковыми словами / pixabay.com

"Зайчикам", "рыбкам" и "котикам" нашлось научное объяснение. Сюсюканье между влюбленными помогает усилить связь между ними, приближая его к тому, который существует между мамой и ребенком.

Общаясь в такой манере, пары возвращаются к раннему опыту первой любви – материнской любви, пишет Вroadly vice со ссылкой на профессора Университета штата Флорида Дина Фолка.

Читайте также: Топ-5 причин, почему люди изменяют

По мнению другого профессора – Фрэнка Ньюсела из Луисвилского университета – сюсюканье позволяет людям освободиться от рамок взрослого, солидного языка. Это дает партнерам некую свободу от социальных ролей.

via GIPHY

С ним согласна психотерапевт Нэн Уайс. По ее словам, взрослые обязанности время от времени истощают и изматывают людей, им приходится играть в серьезную жизнь, а детскими разговорами внутренний ребенок вылезает наружу.

"Употребление уменьшительно-ласкательных слов по отношению друг к другу – это способ построить социальные связи посредством игры и заботы", – объясняет эксперт.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского
сегодня
974
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
3 марта 19:41 Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
Катерина Петренко 598
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
2 марта 12:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 1114
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
1 марта 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 494
Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
28 февраля 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
284
Тест: что вы знаете о сексе?
27 февраля 21:00 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 1526
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук