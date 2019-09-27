Почему волосы стареют: первые признаки и причины
Седина не единственный признак старения волос. Если волосы ломкие и тусклые – это тоже может свидетельствовать о возрастных изменениях в организме.
Возрастная дистрофия кожи и ее придатков, в частности, волос – неразделимы. Как следствие, состояние волос с возрастом ухудшается.
Читайте также: Как правильно лечить выпадение волос
Старение волос: основные проявления возрастных изменений
Главные признаки старения волос достаточно разнообразны. Чаще всего они возникают в возрасте от 30 до 40 лет и включают:
- истончение волос;
- сухость волос и кожи головы;
- уменьшения темпов роста волос;
- пористость волоса;
- потеря пигмента.
Депигментация волос – это самый яркий возрастной фактор, ведь когда мы замечаем седые волосы, мы автоматически добавляем человеку возраст.
Современная медицина свидетельствует о том, что у 40% людей в возрасте от 30 до 40 лет уже есть хотя бы один седой волос.
Причиной ранней потери пигмента может быть дефицит аминокислот, микроэлементов, стрессов и курения, нехватка меди, сосудистые изменения кожи головы.
Депигментация волос связана с генетикой и эндокринологией
Основные причины биологического старения волос:
Волосы, как и кожа, подвергаются биологическому и преждевременному старению, которое обусловлено воздействием негативных факторов, а особенно ультрафиолета.
Биологическому старению, кроме возраста, способствуют:
- нутритивна недостаточность;
- нарушение обмена веществ;
- эндокринные нарушения;
- прием лекарств;
- дерматозы;
- хирургическое вмешательство.
Все эти факторы значительно ухудшают возрастные изменения.
Почему волосы подвергаются преждевременному старению
Преждевременное старение волос обусловлено действием ультрафиолета, стресса, а также курения. Перечисленные факторы провоцируют возникновение свободных радикалов, которые повреждают фолликул волоса.
Ультрафиолет, стресс и курение – основные факторы преждевременного старения волос
Кроме того, табачный дым влияет на циркуляцию в дерме, имеет токсическое действие на ДНК в основе фолликул, и повышает количество воспаленных цитокинов, которые вызывают истончение волос, ухудшение их роста, а также раннюю потерю пигмента.
Такое действие усиливается сосудистыми изменениями кожи головы, истончением сосудистой сетки, что приводит к гипотрофии фолликула и волоса.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.