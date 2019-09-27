Почему волосы стареют: первые признаки и причины

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Почему седеют волосы
Почему седеют волосы / evaportal.com.ua

Седина не единственный признак старения волос. Если волосы ломкие и тусклые – это тоже может свидетельствовать о возрастных изменениях в организме.

Возрастная дистрофия кожи и ее придатков, в частности, волос – неразделимы. Как следствие, состояние волос с возрастом ухудшается.

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Старение волос: основные проявления возрастных изменений

Главные признаки старения волос достаточно разнообразны. Чаще всего они возникают в возрасте от 30 до 40 лет и включают:

  • истончение волос;
  • сухость волос и кожи головы;
  • уменьшения темпов роста волос;
  • пористость волоса;
  • потеря пигмента.

Депигментация волос – это самый яркий возрастной фактор, ведь когда мы замечаем седые волосы, мы автоматически добавляем человеку возраст.

Современная медицина свидетельствует о том, что у 40% людей в возрасте от 30 до 40 лет уже есть хотя бы один седой волос.

Причиной ранней потери пигмента может быть дефицит аминокислот, микроэлементов, стрессов и курения, нехватка меди, сосудистые изменения кожи головы.


Депигментация волос связана с генетикой и эндокринологией

Основные причины биологического старения волос:

Волосы, как и кожа, подвергаются биологическому и преждевременному старению, которое обусловлено воздействием негативных факторов, а особенно ультрафиолета.

Биологическому старению, кроме возраста, способствуют:

  • нутритивна недостаточность;
  • нарушение обмена веществ;
  • эндокринные нарушения;
  • прием лекарств;
  • дерматозы;
  • хирургическое вмешательство.

Все эти факторы значительно ухудшают возрастные изменения.

Почему волосы подвергаются преждевременному старению

Преждевременное старение волос обусловлено действием ультрафиолета, стресса, а также курения. Перечисленные факторы провоцируют возникновение свободных радикалов, которые повреждают фолликул волоса.


Ультрафиолет, стресс и курение – основные факторы преждевременного старения волос

Кроме того, табачный дым влияет на циркуляцию в дерме, имеет токсическое действие на ДНК в основе фолликул, и повышает количество воспаленных цитокинов, которые вызывают истончение волос, ухудшение их роста, а также раннюю потерю пигмента.

Такое действие усиливается сосудистыми изменениями кожи головы, истончением сосудистой сетки, что приводит к гипотрофии фолликула и волоса.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Красота Женское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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