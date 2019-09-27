Почему возникает анальный зуд и как с ним бороться

Анальный зуд – очень пикантная тема, о которой люди часто стесняются рассказывать врачу. Но зря, ведь он может быть симптомом серьезного заболевания.

Почему возникает зуд в области ануса?

1. Воспаление кожи этой зоны (триггеры: неправильный уход – грубая туалетная бумага, применение обычного мыла и др; пища – острые продукты, алкоголь, цитрусовые), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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2. Хронические кожные заболевания, например, псориаз.

- бактериальные инфекции (стрептококки, эритразма);

- грибковые инфекции (кандидоз);

- гельминты;

- при кишечных инфекциях (понос), нарушении стула (запор);

- не стоит исключать и возможность неблагоприятного влияния повышенной массы тела (ожирения), сахарного диабета.

Что делать?

Обратиться к врачу. Да, это "неудобно", "некомфортно", даже "стыдно", но существует много серьезных факторов, которые могут вызвать этот симптом. И это надо решать на приеме у врача.

Что можно сделать самостоятельно?

замените вашу туалетную бумагу на мягкую или на влажные салфетки; промывайте кожу после каждой дефекации с помощью биде, душа или обычной воды; можно к этапу очищения добавить специальный гель для интимной гигиены, но не обычное мыло или гель для душа; старайтесь не расчесывать область зуда; можно добавить наружно кремы с цинком и с вазелином; следите за питанием: увеличьте в своем рационе количество овощей, фруктов, злаков.

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