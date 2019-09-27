Почему возникает анальный зуд и как с ним бороться
Анальный зуд – очень пикантная тема, о которой люди часто стесняются рассказывать врачу. Но зря, ведь он может быть симптомом серьезного заболевания.
Почему возникает зуд в области ануса?
1. Воспаление кожи этой зоны (триггеры: неправильный уход – грубая туалетная бумага, применение обычного мыла и др; пища – острые продукты, алкоголь, цитрусовые), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
Читайте также: Пероральный дерматит: почему возникают высыпания у рта и как лечить
2. Хронические кожные заболевания, например, псориаз.
- бактериальные инфекции (стрептококки, эритразма);
- грибковые инфекции (кандидоз);
- гельминты;
- при кишечных инфекциях (понос), нарушении стула (запор);
- не стоит исключать и возможность неблагоприятного влияния повышенной массы тела (ожирения), сахарного диабета.
Что делать?
Обратиться к врачу. Да, это "неудобно", "некомфортно", даже "стыдно", но существует много серьезных факторов, которые могут вызвать этот симптом. И это надо решать на приеме у врача.
Что можно сделать самостоятельно?
- замените вашу туалетную бумагу на мягкую или на влажные салфетки;
- промывайте кожу после каждой дефекации с помощью биде, душа или обычной воды;
- можно к этапу очищения добавить специальный гель для интимной гигиены, но не обычное мыло или гель для душа;
- старайтесь не расчесывать область зуда; можно добавить наружно кремы с цинком и с вазелином;
- следите за питанием: увеличьте в своем рационе количество овощей, фруктов, злаков.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.