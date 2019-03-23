Почему возникает анемия: объяснение врача

Чаще всего в весенний период происходит железодефицитная анемия. Это происходит из-за дефицита железа и элементов, способствующих его всасыванию.

Семейный врач Медицинского дома Odrex Наталья Вильнер и кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Медикавер Кристина Квит рассказали, почему возникает анемия и каковы ее симптомы.

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Весной ещё нет фруктов и овощей, которые содержат большое количество природных витаминов, в частности С и В, фолиевую кислоту, которые непосредственно влияют на усвоение железа.

По словам Кристины Квит, в этот период организм исчерпывает естественное депо витаминов для выполнения жизненно важных функций. Без поступления новых он часто испытывает дефицит.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит "Кроме того, весной обостряются гастроэнтерологические болезни, связанные с всасыванием железа: гастриты и гастродуодениты. Из-за них те полезные вещества, которые потребляет человек, не могут впитаться в должном количестве".

Анемия – это снижение уровня гемоглобина в крови. Иногда анемия может быть связана с недостаточным потреблением железа с пищей. Врач Наталья Вильнер отмечает: часто анемия бывает у детей, употребляющих большое количество коровьего молока.

Дефицит железа вызывает снижение физической работоспособности, когнитивные нарушения, задержки развития, неблагоприятные исходы беременности, нарушения иммунитета и регуляции температуры тела.

Анемия – симптомы • бледная и сухая кожа;

• головокружение;

• одышка при физических упражнениях;

• учащенное сердцебиение (тахикардия);

• ломкость ногтей;

• выпадение волос;

• болезненные язвы в ротовой полости;

• ощущение жжения на языке;

• осложнения при глотании;

• трещины в уголках рта;

• потеря аппетита;

• возникновение стоматита;

• нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов (желание есть мел или вдохнуть пары ацетона и т.д.).

Анемия может привести к гипоксии или кислородному голоданию. Это способно ограничить функции органов. В зависимости от причин возникновения анемия бывает: железодефицитной, гемолитической, вызванной дефицитом витамина В12, мегалобластной, апластической.

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