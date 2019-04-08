Почему возникает цистит

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Его могут спровоцировать многие факторы: внешние и внутренние.

Об этом в эксклюзивном комментарии здоровью 24 рассказал врач-уролог Медицинского центра "Медикавер" Игорь Чернюх.

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Чаще всего от этого заболевания страдают женщины репродуктивного возраста. Это обусловлено анатомическими особенностями организма: у женщин мочеиспускательный канал короче и шире, чем у мужчин, соответственно, инфекции легче попадают в мочевой пузырь. Особенно опасной является рефлекторная задержка мочеиспускания, возникающая после родов.

Обычно причиной возникновения цистита являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь через мочевыводящий канал. Например, Escherichia coli (кишечная палочка), которая в норме обитает в прямой кишке. Но есть и другие бактерии и заболевания, которые могут стать причиной цистита.



Обычно цистит вызывают бактерии

Существует миф, что цистит – это болезнь холодного времени года. Это неправда. Он может возникать и летом. Например, после перенесенных респираторных инфекций, также может быть воспаление мочеиспускательного канала после полового акта, вследствие аллергии к вагинальным дезодорантам, парфюмированному мылу и даже цветной туалетной бумаги.

Острый цистит имеет у женщин тенденцию рецидивировать (возвращаться) и давать осложнения в виде восходящего пиелонефрита (воспаление полой системы почек).

Также заболевание появляется при частой смене половых партнеров.

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