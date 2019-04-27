Почему возникает хроническая усталость

Усталость может быть симптомом ряда серьезных болезней. Если она не проходит после нормального отдыха – обратитесь к врачу.

В чем может быть причина, к какому врачу идти и какая должна быть тактика лечения, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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1. Простая усталость или диагноз?

Утомление – это функциональное состояние организма, что проявляется временным снижением работоспособности в результате выполнения интенсивной или длительной работы.

Три обязательных признака усталости:

Временное снижение работоспособности. Предыдущая напряженная утомительная работа, травма или заболевание. Проходит после отдыха.

Если после отдыха и нормализации рабочего режима усталость не прошла – обратитесь к врачу.

2. Наиболее распространенные болезни, которые вызывают постоянную усталость (нужно обратиться к семейному врачу):

Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз);

Железодефицитная анемия (сдать ферритин);

Сахарный диабет (гипогликемия);

Гепатит и ВИЧ;

Заболевания сердца;

Фибромиалгия (важно проверить специфические болевые точки);

Неврологические заболевания;

Синдром хронической усталости (важно отследить как часто пациент болеет инфекционными заболеваниями и были ли фарингиты).

Возможно, врач сочтет нужным дифференцировать ваше состояние и с другими болезнями.

3. Если семейный врач не нашел причин, он должен отправить пациента к психиатру или врачу-психотерапевту.

Хроническая усталость может быть симптомом психических заболеваний

Основные психологические факторы:

Неврастения (Неврастения возникает обычно при сочетании психической травмы с чрезмерно напряженной работой и физическими причинами (хроническое недосыпание, отсутствие отдыха.).

Депрессия (пациент может пройти опросник Бека или шкалу HADS).

После установления диагноза врач назначит лечение, чаще всего сочетание психотерапии и лекарств.

Сейчас некоторые врачи ставят "диагноз" "синдром усталых надпочечников". Такого диагноза не существует. Это шарлатанство. Причем "лечить" этот синдром они рекомендуют именно БАДами (биологически активная добавка), которые лучше заказывать, используя их личный промо-код. Делайте выводы сами.

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