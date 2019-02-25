Почему возникает молочница
Молочница или вагинальный кандидоз является распространенной грибковой инфекцией мочевой системы среди женщин. Она возникает из-за грибка рода Candida.
Заведующая женской консультацией Медицинского центра Medicover, врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные причины.
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– усиленные выделения;
– боль и жжение при мочеиспускании.
Основной причиной возникновения молочницы является ослабление общего и/или местного иммунитета. То, что подавляет иммунитет, может привести к дисбалансу вагинальной микрофлоры и чрезмерному росту грибов Candida.
Беременность тоже может привести к молочнице из-за гормональных изменений и физиологического ослабления иммунитета.
Почему возникает молочница
Если женщина принимает гормональные препараты, то они могут вызвать молочницу. Не стоит пользоваться средствами гигиены из искусственных красителей и ароматизаторов.
• эндокринные заболевания;
• беременность;
• употребление противозачаточных средств;
• нарушение микрофлоры;
• некачественные средства гигиены.
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