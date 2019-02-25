Почему возникает молочница

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Почему возникает молочница
Почему возникает молочница / journalpost.com

Молочница или вагинальный кандидоз является распространенной грибковой инфекцией мочевой системы среди женщин. Она возникает из-за грибка рода Candida.

Заведующая женской консультацией Медицинского центра Medicover, врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные причины.

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Молочница – симптомы
– зуд и жжение в области половых органов;
– усиленные выделения;
– боль и жжение при мочеиспускании.

Основной причиной возникновения молочницы является ослабление общего и/или местного иммунитета. То, что подавляет иммунитет, может привести к дисбалансу вагинальной микрофлоры и чрезмерному росту грибов Candida.

 
Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета
"Например, прием антибиотиков широкого спектра действия, которые убивают как вредные, так и полезные бактерии. А также – нарушение обмена веществ при эндокринных заболеваниях (например, при сахарном диабете), хронические заболевания и стрессы".

Беременность тоже может привести к молочнице из-за гормональных изменений и физиологического ослабления иммунитета.

Чому виникає молочниця
Почему возникает молочница

Если женщина принимает гормональные препараты, то они могут вызвать молочницу. Не стоит пользоваться средствами гигиены из искусственных красителей и ароматизаторов.

 
Молочница – причины возникновения
• ослабление иммунитета;
• эндокринные заболевания;
• беременность;
• употребление противозачаточных средств;
• нарушение микрофлоры;
• некачественные средства гигиены.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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